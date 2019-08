Krampnitz

Es wird wohl einer der spektakulärsten Orte am Wochenende des offenen Denkmals: Das Casino auf dem ehemaligen Militärareal in Krampnitz, das der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich ist. Doch am 7. September öffnen sich nicht nur die Türen zu dem einstmals prachtvoll ausgestatteten Bau – der Saal...