Potsdam

Pia ist tot. Die traurige Nachricht hat die Familie des siebenjährigen Mädchens auf der Facebookseite „Helft Pia, helft uns“ am Donnerstagabend all jenen überbracht, die mit der kleinen Potsdamerin gebangt und gehofft und für ihre Tumor-Therapie gespendet haben: „Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass unsere kleine Prinzessin Pia heute eingeschlafen ist.“

Keine Operation möglich und keine Chemo

Am 11. September 2019 hatten Ärzte der Berliner Charité der Familie mitgeteilt, dass in Pias Kopf ein Tumor am Hirnstamm wächst – dass Pia die Zeit davonläuft. Das „Diffuse Intrinsische Pinsgliom, kurz DIPG, ließ sich nicht herausoperierten – zudem war der Tumor durch die Blut-Hirn-Schranke auch von den meisten Chemotherapien abgeschirmt. Die Experten schätzten die verbleibende Zeit auf sechs bis neun Monate. Doch Pias Familie gab nicht auf: „Wir kämpfen für Dich. Wir schaffen das.“

Anzeige

Pias Schicksal traf viele Menschen mitten ins Herz

Ihre letzte Hoffnung legten Pia und ihre Lieben in die alternative Therapie mit dem Medikament ONC201 – 100 000 Euro sollte die Behandlung, die keine Krankenkasse übernimmt, kosten. Pias Schicksal traf viele Menschen mitten ins Herz: Keine Woche nach dem Spendenaufruf waren die 100 000 Euro beieinander. Pia konnte die Therapie beginnen und der Tumor schrumpfte. Pia feierte Weihnachten und lernte in der Schule, sie ging schwimmen und reiten, fuhr mit der Achterbahn und in den Winterferien Schlitten und Ski. Sie schmiss eine Party für ihre Freunde und als Corona die Schulen leer fegte, machte sie sich mit Feuereifer zu Hause über die Aufgaben her – doch Anfang Mai wuchs der Tumor wieder und Pias Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends.

Weitere MAZ+ Artikel

Das Foto, das Pias Familie zum Abschied gepostet hat, zeigt Pia an einem schönen Sommertag. Sie hält ihre Tasche und ein Kissen in den Händen und scheint es gar nicht abwarten zu können, dass es an den Strand geht, in den Urlaub, auf ein Abenteuer... „Lasst sie noch einmal um Die Welt gehen!“, bittet Pias Familie.

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Fabian