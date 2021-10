Potsdam

Der gehörlose Aktivist Steffen Helbing beendet am Sonnabend seinen Hungerstreik. Für seine Forderungen will er aber weiterhin protestieren – nur mit anderen Mitteln. Hintergrund seines Streiks ist die problematische Lage von Gehörlosen: Helbing, der CDU-Mitglied in Berlin und Vorsitzender des Brandenburger Landesverbands der Gehörlosen ist, kritisiert, dass es für Gehörlose schwierig ist am politischen Geschehen teilzunehmen.

Landesbeauftrage für Menschen mit Behinderungen: Danke, dass du Hungerstreik aussetzt

Janny Armbruster, die Landesbeauftrage für Menschen mit Behinderungen in Brandenburg schreibt auf ihrem Twitteraccount: „Danke, dass Steffen Helbing heute seinen Hungerstreik aussetzt.“ Die Politikerin habe sich gemeinsam mit der Grünen Bundestagsabgeordneten Stephanie Aeffner mit Helbing getroffen, um über seine Forderungen zu sprechen.

Armbruster betont, dass Helbing zwar den Hungerstreik beendet, damit aber nicht seinen Protest: „Er setzt seinen Hungerstreik aus, protestiert aber vor dem Bundeskanzleramt. Er erwartet, dass im Koalitionsvertrag der neuen Regierung eine Lösung formuliert wird“, schreibt Armbruster.

Seine Forderungen

Die Forderungen seines Hungerstreiks hatte Helbing schriftlich festgehalten. Dabei geht es um einen Rechtsanspruch auf Gebärdendolmetscher im politischen Diskurs, etwa bei Gremiensitzungen oder Parteitagen. Rund 85 Euro pro Stunde kostet ein Gebärdendolmetscher. Das könne sich niemand privat leisten, sagte Helbing. In vielen Fällen seien Gehörlose daher noch immer isoliert.

Der Deutsche Gehörlosen-Bund unterstützte Helbings Aktion. Allerdings sei das Mittel eines Hungerstreiks ein gefährlicher Schritt, schreibt der Verband in einer Presseerklärung.

