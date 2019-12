Innenstadt

Für die Modernisierung und Instandsetzung zweier Gebäude hat die Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“ am Freitag von Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) einen Fördermittelbescheid in Höhe von 3, 96 Millionen Euro erhalten. Die Stiftung ergänzt aus eigenen Mitteln eine Million Euro für die Maßnahme. Sie fördert seit 25 Jahren Projekte der Kinder- und Jugendhilfe in Brandenburg. Das Große Waisenhaus zu Potsdam prägt mit seinen Häusern aus dem 18. Jahrhundert das Stadtbild im Karree Breite Straße, Dortu-, Linden- und Spornstraße.

Von MAZonline