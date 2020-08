Geld für schönere Bahnhöfe in Potsdam und dem Umland

Potsdam/Teltow

Mit finanziellen Mitteln in Höhe von rund 580 000 Euro sollen der Hauptbahnhof in Potsdam sowie die Bahnhöfe in Griebnitzsee bei Potsdam und Teltow attraktiver gemacht werden können. Das Geld stellen die Bundesregierung und die Deutsche Bahn aus einem neuen gemeinsamen Sofortprogramm zur Verfügung. Mit insgesamt 40 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket des Bundes sollen 167 Bahnstationen in ganz Deutschland aufgewertet werden. Die drei genannten Bahnhöfe gehören zu insgesamt acht Stationen im Land Brandenburg, die für 1,82 Millionen Euro modernisiert und verschönert werden.

Griebnitzsee führt die Liste an

Mit einer Investition von 405 000 Euro steht der Bahnhof Griebnitzsee an der Spitze der acht brandenburgischen Stationen. Das Geld kann wahlweise für den Austausch von Wand- und Bodenbelägen, die Erneuerung der Treppen und Zugänge, die Beseitigung von Vandalismusschäden, die Verbesserung der Reiseinformationen, für die Barrierefreiheit und die Sicherheit eingesetzt werden.

Anzeige

Etwa 125 000 Euro stehen unter anderem für den Ausbau der Vitrinen sowie für die Ausweitung der Taubenvergrämung auf dem Potsdamer Hauptbahnhof zur Verfügung.

Weitere MAZ+ Artikel

Mehr Vitrinen und weniger Tauben sollen den Hauptbahnhof in Potsdam attraktiver machen. Dafür stellen Bund und Bahn rund 125 000 Euro zur Verfügung. Quelle: Friedrich Bungert

Der Teltower Regionalbahnhof soll mit 50 000 Euro aufgehübscht werden können. Dort könnten beispielsweise die Barrierefreiheit und die Sicherheit ausgebaut, die Sitz- und Wartemöglichkeiten für die Fahrgäste sowie die Vitrinen unter anderem mit Reiseinformationen erweitert werden.

Mit mehr Sitz- und Wartemöglichkeiten sowie besseren Reiseinformationen soll der Regionalbahnhof in Teltow ausgestattet werden. Diese Maßnahmen werden von Bund und Bahn mit etwa 50 000 Euro unterstützt. Quelle: Archiv/Dorothea Scholz-Janicke

Brandenburgs Verkehrsstaatssekretär Rainer Genilke ( CDU) sieht in dem Sofortprogramm auch eine Unterstützung des regionalen Handwerks, das die Verschönerungsarbeiten ausführen könnte. „Wir wollen, dass die Menschen in die Bahn umsteigen. Damit leisten wir auch einen Beitrag in Sachen Klimaschutz“, so Genilke.

Von MAZonline