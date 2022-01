Brandenburger Vorstadt

An der Orangerie ist am frühen Montagmorgen gegen sechs Uhr ein Geldautomat aufgebrochen worden. Ein Wachschutzunternehmen meldete der Polizei, dass von einem Geldautomaten auf einem Parkplatz in der Nähe des Parks Sanssouci ein Einbruchsalarm gemeldet wurde. Die Beamten fanden den Automaten mit gewaltsam geöffneter Tür. Zur Höhe einer möglichen Beute liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Es entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann.

Am Tatort kamen Kriminaltechniker zum Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Potsdamer Polizei unter 0331 5508-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von MAZonline