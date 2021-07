Gelernt bei Karl Foerster: Buch über einen Garten in Potsdam

Bornim

Mannshoch stehen in diesen Wochen die Fuchsien in Christa und Konrad Näsers Garten. Die gut 150 Exemplare sorgen mit ihren kunstvollen Blüten für besondere Farbenpracht und verbreiten feinste Eleganz. Am Sonntag, 18. Juli, kann man sich tagsüber daran erfreuen, denn die Näsers öffnen die Pforte zu ihrem Blütengarten in der Amundsenstraße 9 für Besucher. Anlass ist der Tag der offenen Gärten, der von der Initiative Offene Gärten Berlin-Brandenburg und der Urania Potsdam veranstaltet wird.

Christa und Konrad Näser Erfahrungen als Gärtner

30 private Gärten in Potsdam, Berlin und Umgebung stehen an diesem Wochenende offen. In den Garten des Ehepaars Näser kommt man immer wieder gern, denn bei ihnen ist eine Gartenlandschaft zu erleben, die bestimmt wird von der Vielfalt der Formen, Farben und Düfte.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihr Refugium befindet sich in der Nachbarschaft des Bornimer Gartens von Karl Foerster, dem berühmten Staudenzüchter und Gartenphilosophen. In dessen Betrieb haben Christa und Konrad Näser gearbeitet, sie als Gärtnerin, er als Staudenzüchter. Als das Ehepaar das verwilderte Areal in der Amundsenstraße Anfang der 1960er Jahre erwarben, sollte der Garten ausschließlich der Versorgung der Familie mit Gemüse und Obst dienen. Doch gut 20 Jahre später wurde aus dem Nutzgarten ein Blütengarten. Und was für einer!

Garten in Potsdam Bornim. Quelle: Peter Frenkel

Am „Tag des Offenen Gartens“ sollen diesmal nicht nur die Fuchsien im Fokus stehen, sondern auch das Foto-Buch „Alles hat seine Zeit“. Das Leben mit und in dem Blütengarten erzählt das Gärtner-Ehepaar Christa und Konrad Näser selbst. Der Potsdamer Fotograf Peter Frenkel war mit seiner Kamera zu allen Jahreszeiten im Garten und hat stimmungsvolle und ausdrucksstarke Fotografien aufgenommen.

Das Ehepaar war begeistert und erzählte Frenkel, dass sie Notizen über das Vergangene und Gegenwärtige ihres Gartens aufbewahren, denn kein Gartenjahr gleiche dem anderen. Ihre aufgeschriebenen Erinnerungen und Erfahrungen reichen von vielen glücklichen Momenten bis zu Fehlschlägen. Es entstand die Idee, ein Buch im Eigenverlag mit ihren Texten und den Bildern Frenkels herauszugeben.

Blühwunder im Garten von Christa und Konrad Näser. Quelle: Peter Frenkel

Im Winter, wenn im Garten weitgehend Ruhe ist, haben Christa und Konrad Näser die Aufzeichnungen gesichtet, sortiert und sie schließlich in eine Veröffentlichungsform gebracht. Nun kann man im Gartenbuch blättern. Die abwechslungsreiche Geschichte des Blütengartens wird lebendig und humorvoll erzählt. Man erfährt so manches vom Leben mit den Pflanzen, Bäumen, den Vögeln, Bienen oder Maulwürfen. Da geht es nicht nur romantisch zu. Die Leserin und der Leser erfahren auch so ganz nebenbei so manchen Rat, den sie gern mit in ihrem Garten oder Balkon mitnehmen.

„Alles hat seine Zeit“ ist im Eigenverlag erschienen und kostet 28 Euro. Erhältlich unter peterfrenkel@icloud.com oder am Tag des offenen Gartens am 18. August von 10 bis 16 Uhr im Blütengarten Näser, Potsdam, Amundsenstraße 9.Um 11 Uhr wird das Buch vorgestellt.

Von Klaus Büstrin