Potsdam

Ab sofort gibt es in Potsdam zahlreiche Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Potsdam liegt seit dem vergangenen Freitag stabil unter 100, zuletzt am Donnerstagabend bei 59,3. Damit wird einerseits die Bundesnotbremse gelockert, andererseits werden die vom Brandenburger Kabinett beschlossenen Pfingstöffnungen durchgeführt.

„Wir alle sind froh, dass die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen deutlich gesunken ist. Um diesen Erfolg zu stabilisieren, ist weiterhin Vorsicht bei den Kontakten geboten. Nutzen Sie die zahlreich geschaffenen Testmöglichkeiten in der Stadt“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert. Sollte es erneut zu einem Anstieg der Inzidenz auf über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen kommen, treten die verschärften Regeln wieder in Kraft und die Lockerungen müssen zurückgenommen werden.

Damit können viele Branchen erstmals wieder Kunden und Gäste empfangen, so etwa die Gastronomie und die autarke Hotellerie. Kulturveranstaltungen und Sport unter freiem Himmel werden möglich.

Vielerorts werden allerdings aktuelle negative Coronatests verlangt, Geimpfte und von Covid-19 Genesene haben einen anderen Status als Personen, die lediglich negativ getestet sind – die geltenden Maßnahmen sind auch jetzt noch häufig verwirrend.

Gastronomie

Die Potsdamer Gastronomie darf ab jetzt wieder öffnen, allerdings nur draußen. In Innenräumen bleibt die Bewirtung verboten. Viele Gastronomen haben bereits am gestrigen Donnerstag ihre Tische und Stühle wieder nach draußen gestellt und können die Wiedereröffnung kaum erwarten.

Alle Gäste müssen entweder einen vollständigen Impfschutz oder einen aktuellen, höchstens 24 Stunden alten negativen Coronatest nachweisen und ihre Kontaktdaten beim Wirt oder in einer geeigneten App hinterlassen.

Große Runden an den Tischen sind eigentlich nicht erlaubt, aber es gibt Ausnahmen. Grundsätzlich dürfen sich ab Freitag beliebig viele Personen aus zwei Haushalten treffen und nicht mehr wie bisher nur ein Haushalt mit einer weiteren Person. Die Ausnahme bilden wieder die vollständig Geimpften und auch diejenigen, die in den vergangenen sechs Monaten nachweislich eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben. Sie werden nicht mitgezählt.

Kultur

Konzerte und Veranstaltungen von Theatern, Opernhäusern, Kinos und ähnlichen Einrichtungen dürfen draußen stattfinden. Die Obergrenze der Besucheranzahl liegt bei 100 Gästen, die ein negatives Testergebnis vorweisen müssen.

Die Potsdamer Museen stehen Besuchern wieder offen. Auch hier muss der Besucherstrom beschränkt und gelenkt werden. Es gibt keine test-, aber eine Maskenpflicht. Empfehlenswert ist auf jeden Fall vor dem Besuch im Museum ein solcher auf der jeweiligen Homepage der Einrichtung, um die genauen Öffnungszeiten und Ticket-Kontingente zu überprüfen.

Sport

Kontaktfreier Individualsport auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel ist ohne Personen-Begrenzung erlaubt. Bedingungen: Abstandsgebot einhalten, keine Covid-typischen Symptome. In Gruppen zu maximal zehn Personen ist Sport mit Körperkontakt draußen erlaubt. Personen im Alter über 14 Jahren dürfen in beiden Fällen keine Umkleiden und andere Aufenthaltsräume oder Gemeinschaftseinrichtungen und Sanitäranlagen (mit Ausnahme von Toiletten) nutzen.

Indoor-Sport hingegen ist erst ab dem 1. Juni wieder erlaubt. Das betrifft unter anderem Fitness- und Tanzstudios.

Camping und Hotels

In einigen touristischen Einrichtungen, wie Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Campingplätzen sind wieder Übernachtungen erlaubt – es sind die „autarken“ Einrichtungen, in denen sich die Gäste komplett selbst versorgen können. Auch hier müssen Gäste ein negatives Testergebnis vorweisen und die Zwei-Haushalte-Regel greift.

Ebenso muss die Unterkunft über eine eigene Sanitärausstattung verfügen – das heißt: auch Wohnwagen oder Wohnmobile müssen eigene Toiletten und Waschmöglichkeiten haben, Zelten ist nicht möglich. Gemeinschaftliche Sanitäranlagen auf Campingplätzen bleiben geschlossen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hotels in Potsdam dürfen für Touristen voraussichtlich erst am 18. Juni wieder öffnen, bis dahin stehen sie ausschließlich Geschäftsreisenden zur Verfügung.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Touristische Ausflüge

Unter Vorlagen sind auch Stadtrundfahrten und Schiffsausflüge wieder erlaubt. Dazu zählen ein fester Sitzplatz unter freiem Himmel und ein negativer Testnachweis. Einrichtungen wie Freizeitparks dürfen unter Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien – Termin, Test, Abstand und Hygienekonzept – erneut öffnen.

Ausgangssperre

Die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr ist seit Donnerstagnacht passé: Seit Punkt null Uhr am Freitag ist sie für alle Potsdamer entfallen.

Private Treffen

Treffen sind für zwei Haushalte erlaubt, egal, wie viele Menschen ihnen angehören, vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht gezählt. Dies gilt für Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter, private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten oder Bekannten, außerdem sowohl im öffentlichen als auch privaten Raum.

Körpernahe Dienstleistungen

Der Besuch im Solarium, bei der Kosmetikerin oder im Nagelstudio ist wieder möglich. Tattoostudios, Massagen, Pediküre – die sogenannten körpernahen Dienstleister dürfen Kunden empfangen. Es gilt Masken- und Kontaktverfolgungspflicht. Wenn die Art der Behandlung das Maskentragen nicht zulässt, reicht gemäß Brandenburger Eindämmungsverordnung der negative Test.

Saunen, Dampfbäder, Schwimmbäder und ähnliche Einrichtungen hingegen bleiben zunächst weiter geschlossen.

Einkaufen

Mit dem Absinken der Inzidenz fällt die „Click und Meet“-Pflicht nicht weg, es dürfen aber mehr Personen zeitgleich in die Geschäfte. Insgesamt bleibt aber die Zahl der Kunden je nach Quadratmeterzahl des Geschäfts beschränkt. Die Kunden müssen weiterhin eine medizinische Maske tragen. Die Testpflicht hingegen besteht, so die Auskunft aus dem Potsdamer Rathaus, bei einer Inzidenz unter 100 nicht mehr.

In Geschäften des täglichen Bedarfs – das sind diejenigen, die auch in den vergangenen Wochen geöffnet waren, also unter anderem Supermärkte, Drogerien und Blumenläden – gibt es ohnehin keine Testpflicht.

Versammlungen

Draußen dürfen Versammlungen wie beispielsweise Demonstrationen wieder mit bis zu 500 Teilnehmern stattfinden. Die Hygienebestimmungen gelten natürlich weiterhin, Masken sind Pflicht, wenn kein Abstand eingehalten kann.

Teststellen

Die negativen Corona-Tests, die Besuche in der Gastronomie oder Kulturveranstaltungen möglich machen, können Potsdamer ganz unkompliziert an mehr als zwei Dutzend öffentlichen Teststellen durchführen lassen. Die Tests sind kostenlos, es wird ein schriftliches Zertifikat über das Ergebnis ausgegeben, das dann zum jeweiligen Ausflug mitgenommen werden sollte. Eine Liste zu den Teststellen hat die Landeshauptstadt auf ihrer Homepage veröffentlicht, auf maz-online.de gibt es zudem eine interaktive Landkarte. Zu Hause durchgeführte Selbsttests dagegen berechtigen nicht zum Einkaufen oder Friseurbesuch.

Geimpft und genesen

Als vollständig geimpft gelten alle Personen, die vor mehr als 14 Tagen die letzte der von der Stiko empfohlene Impfdosen gegen das Corona-Virus erhalten haben. Genesene im Sinne des Gesetzes sind diejenigen, deren überstandene Covid-19-Erkrankung mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt.

Kontakterfassung

An vielen Stellen muss die Kontaktnachverfolgung gewährleistet werden. Händler, Gastwirte, Friseure – alle müssen die Daten ihrer Kunden und Gäste vorrätig halten, falls es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu Infektionen kommt. Genutzt werden kann dafür unter anderem die Luca-App mittels Handy oder Schlüsselanhänger, aber auch die guten, alten Listen auf Papier sind weiter möglich.

Von Saskia Kirf und Hajo von Cölln