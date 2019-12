Gelungenes Jubiläumskonzert des Nikolaikantors

Potsdam

Als Georg Friedrich Händel sein Oratorium „The Messiah“ 1742 in Dublin vorstellte, gab es zunächst Probleme. Die Musica sacra in einem profanen Konzertsaal, nämlich „Mr Neale’s Great Musick Hall“ in der Fishamble Street, aufzuführen, wurde von der Kirche nicht gerade begrüßt.

Deklariert als Benefizkonzert zugunsten von Sträflingen und Spitalpatienten, durften dann auch die Chorsänger der Kathedrale mitwirken. Ganz in dieser Tradition, geistliches und weltliches Leben harmonisch zu vereinen, gestaltete Kirchenmusikdirektor Björn O. Wiede das Konzert zu seinem 25-jährigen Amtsjubiläum in St. Nikolai.

Die Sopranisitin Hanna Zumsande sang glockenhell. Quelle: Friedrich Bungert

Am Samstagnachmittag erinnerte er in seinem Grußwort daran, dass Händel „mit diesen Noten in England nicht nur das Choratorium einer neuen Bürgerbewegung entstehen ließ, er versöhnte diese Bürger auch wieder mit ihrer Religion, indem er sie aufgeklärt mitleiden und weiterdenken ließ.“ Im Beisein des Oberbürgermeisters, des Stadtpräsidenten und zahlreicher hochrangiger Kirchenvertreter begann das Konzert des Nikolaichor Potsdam, der Neue Potsdamer Hofkapelle und exzellenter Solisten.

In historischer Aufführungspraxis vorgetragen

Der isländische Tenor Benedikt Kristjánsson setzte mit einem anschwellenden „Comfort Thee“ wunderschön ein; der OPUS-Klassik 2019-Preisträger überzeugte in jeder Hinsicht mit der Dynamik seiner klaren Stimme.

Wiede, der vom Cembalo aus dirigierte, ist allen Musikern eng verbunden, was der mustergültigen Aufführung zu Gute kam. Die dort 15-köpfige, von ihm gegründete, Neue Potsdamer Hofkapelle spielte wohl intoniert auf historischen Instrumenten.

Der Nikolaichor wartete mit einer für viele Chöre beneidenswerten Sektion an Männerstimmen, soliden Frauenstimmen und einer höchst erfreulichen Textverständlichkeit auf. Überragend war der glockenhelle Sopran von Hanna Zumsande, die die freudigen Passagen der biblischen Heilsgeschichte vortragen durfte.

Jens Hamann belebte die teilweise dramatischen Bass-Partien mit überzeugenden Verzierungen. Aufhorchen ließ auch immer wieder der Countertenor Matthias Lucht, der die Alt-Soli sang, was wiederum an die Uraufführung angelehnt war. Seine geschmeidige Stimme füllte den voll besetzten Kuppelbau; das Publikum lauschte zweieinhalb Stunden hochkonzentriert dieser leider einzigen Vorstellung.

„Ein echter Bürger dieser Stadt“

Es war eine Präsentation, die ganz Wiedes Handschrift trug: Durch die Vereinigung dieser für Potsdam wichtigen musikalischen Formationen wurde sein gesamtes Schaffen deutlich, das er seit nunmehr einem Vierteljahrhundert für die Gemeinde und die Kulturstadt leistet.

Und auch in der „Messiah“-Aufführung tat er dies ohne großen Aufhebens und wohltuend ausgeglichen.

Das Synodalmitglied der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz Harald Geywitz dankte Björn O. Wiede für diesen Einsatz und überreichte ihm auch im Namen des Fördervereins einen Original-Stich mit der Abbildung Händels. Als weitere, augenzwinkernde Ehrbekundung nannte er den geborenen Dresdner „einen echten Bürger dieser Stadt“, was die Anwesenden mit ihrem Applaus unterstrichen.

Von Gabriele Spiller