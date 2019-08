Babelsberg

Die Stadt will künftig sogenanntes gemeinschaftliches Wohnen stärker unterstützen. Nichtkommerzielle Modelle wie beim „ Projekthaus Potsdam“ in Babelsberg sollen etwa bei der Entwicklung des geplanten Quartiers in Krampnitz zum Zuge kommen. Das Projekthaus Babelsberg in der Rudolf-Breitscheid-Straße ist so etwas wie die Mutter des neuen gemeinschaftlichen Bauens und Wohnens in Potsdam. Doch was bedeutet das eigentlich genau? MAZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Vorzeige-Projekt.

Was genau ist das Projekthaus ?

Das Projekthaus auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück in der Rudolf-Breitscheid-Straße 164 besteht aus mehreren Gebäuden. Die vom Ende des 19. Jahrhunderts stammende Fabrikantenvilla ist im Obergeschoss Teil des Wohnprojektes, darunter gibt es eine Bildungsstätte und eine Büroetage für befreundete Organisationen wie „Women in Exile“, den Brandenburger Flüchtlingsrat und den Verein Opferperspektive.

Neben und hinter der Villa befinden sich Werkstattgebäude unter anderem mit einer Töpferei, einer kleinen Schmiede sowie Holz - und Fahrradwerkstatt. Mit dem Verein Inwole gibt es einen eigenen Betreiber. Zur Straße hin errichtete das Projekthaus in Eigenregie ein Wohnhaus für sieben Familien, das 2014 fertig gestellt wurde. Ein Jahr später erwarben sie 200 Meter weiter ein weiteres Wohnhaus in der Breitscheidstraße 146.

Wie ist es entstanden?

Am Anfang stand die Idee vom gemeinschaftlichen Wohnen. „Wir waren zehn bis zwölf“, berichtet Zschoge, „die das über mehrere Jahre entwickelt haben. Von denen sind heute noch sieben dabei.“ Die Gruppe habe im Berliner Umland seit geraumer Zeit nach einem Grundstück gesucht. „Wir hatten alle Konzepte und Finanzierungen zusammen und suchten nur noch nach einem Haus.“

In Babelsberg wurden sie fündig. „Zufälligerweise sind Leute von uns hier vorbeigegangen und haben festgestellt, das steht leer. Sie sind zur Gewoba, der das gehörte und haben das relativ schnell über die Runden gekriegt.“ Von der Entdeckung bis zum Erwerb hätte es nicht einmal ein halbes Jahr gebraucht: „Das ging ziemlich schnell, weil wir alles vorbereitet hatten.“

Wer wohnt hier?

Zur Zeit sind es 26 Erwachsene und zehn Kinder in drei Häusern. Der jüngste Bewohner kam im März auf die Welt. Der älteste ist mit seinen 57 Jahren Holger Zschoge, Lehrer von Beruf, der von Anfang an dabei war. Weitere Gesprächspartner waren die gebürtige Rumänin Natalia Irina Roman, Künstlerin und Doktorandin an der Bauhaus-Universität Weimar, seit 2017 Bewohnerin des Projekthauses, sowie der gebürtige Serbe Petar Atanackovic, der als Bildungskoordinator arbeitet und 2010 eingezogen ist.

Natalia Irina Roman, Holger Zschoge und Petar Atanackovic am Eingang zum Projekthaus. Quelle: Volker Oelschläger

Wie funktioniert das Zusammenleben?

Das Projekthaus ist weder eine Kommune noch eine Genossenschaft, sagt Natalia Irina Roman. Die Bewohner des Neubaus haben eigene Wohnungen, in der „146“ hingegen gibt es WGs, bei der sich zehn Erwachsene und zwei Kinder Bad und Küche teilen. Auch das Obergeschoss der Villa ist eine WG mit fünf Bewohnern. Zentrales Gremium des Zusammenlebens ist das Plenum, die Vollversammlung, die alle zwei Wochen tagt. Das Plenum bestimmt über Neubewohner, die in halbes Jahr Probezeit bekommen, und ihre endgültige Aufnahme.

Verhandelt werden ebenso Finanzen, Fragen des Baus und des Zusammenlebens: „Wir sind mehr als 30 Leute, da kann es immer mal passieren, dass zwei Menschen sich nicht verstehen“, sagt Zschoge: Anspruch sei es, das so zu verhandeln, dass es „möglich ist, solidarisch und respektvoll miteinander auszukommen“. Die einzelnen Häuser haben weitere Plena für ihre separaten Angelegenheiten. Entscheidungen werden im Konsens, also einstimmig getroffen. Zum Zusammenleben gehören gemeinsame Aktivitäten. Gemeinschaftsabende im Veranstaltungsraum, gemeinschaftliche Fahrten und Veranstaltungen wie das Sommerfest Ende Mai, zu dem fast 400 Freunde kamen.

Welche Pflichten haben die Bewohner?

Übereinkunft ist, dass jeder sich nach seinen Möglichkeiten für die Gemeinschaft einbringt. Dafür gibt es ein System von Arbeitsbereichen, die jährlich neu definiert und verteilt werden. „Bewohner müssen mindestens zwei Arbeitsbereiche übernehmen“, sagt Zschoge. Als Beispiele nennt er die Verwaltung von Betriebskosten, Steuern, Finanzfragen, die Begleitung Neuer, die Hausmeister- und die Baugruppe, Netzwerkarbeit. „Wir haben genügend Arbeitsgruppen. Ehrenamt gehört dazu. Das sagen wir auch jedem von vornherein.“ Hinzu kommen Arbeitseinsätze an jedem ersten Sonnabend im Monat.

Wie rechnet sich das?

Partner des Projekthauses war von Anfang an das Mietshäuser-Syndikat, das sich finanziell und mit Know-how einbrachte. Das Projekthaus ist das erste und größte Projekt des Syndikats in Potsdam, mittlerweile gibt es sechs. Der Hausverein, in dem alle Bewohner Mitglied sind, wurde bereits 2004 gegründet. Der Verein ist Hauptgesellschafter einer GmbH, der die Häuser und das Grundstück gehören.

Minderheitsgesellschafter ist das Mietshäusersyndikat mit dem einzigen Recht, beim Scheitern des Projektes einzugreifen, um es an eine andere Gruppe weiter zu geben. Kernidee des Syndikates ist es, dem Markt Grund und Boden und damit die Basis für Spekulation mit Wohnraum für immer zu entziehen. Niemand erwirbt Privatbesitz, niemand hat ein kommerzielles Interesse. Das Projekthaus gehört „denen, die drin wohnen“ gemeinschaftlich.

Projekthaus-Grundstück im Winter 2010 – damals noch ohne den Neubau. Quelle: MAZ

Wie viel Miete zahlen die Bewohner?

Aktuell sind es zwischen 6,50 und 7,50 Euro Netto kalt für den Quadratmeter. Die Betriebskosten im Neubau sind gering, denn er wurde als Niedrigenergie-Passivhaus errichtet. „2014 bin ich aus dem Kirchsteigfeld hier eingezogen“, sagt Zschoge: „Und dort habe ich eine höhere Miete gezahlt als hier im Neubau.“ Auch die Organisationen in der Villa zahlen nur 6,50 Euro Miete für ihre Büros. Das sei „weit unter dem, was in Potsdam sonst bezahlt werden müsste“, sagt Zschoge. In zehn, elf Jahren werde der Kredit für den Neubau abbezahlt sein. Dann „werden wir uns sogar verständigen, ob wir unsere Mieten senken, weiter sanieren oder das Geld anders verwenden“. Vergleichbare Projekte in Süddeutschland hätten ihre Kredite längst abbezahlt und unterstützten jetzt mit den Einsparungen andere Projekte.

Will das Projekthaus noch mehr bauen?

Zunächst nicht, sagt Zschoge: „Eigentlich ist es jetzt so, wie wir es geplant haben, abgeschlossen.“ Allerdings wird in der Villa Nachwuchs erwartet und im hinteren Bereich gibt es noch Bauland. In erster Linie hilft das Projekthaus nun anderen Projekten mit logistischer und ideeller Unterstützung: „Wir verstehen uns als Gemeinschaft, die auch andere berät“, sagt Zschoge. Es gibt eine eigene Beratungsgruppe mit fünf Vertretern des Projekthauses und ein Beratungsbüro im Erdgeschoss des Neubaus. Aktuell würden vier Projekte gecoacht: „Ich weiß, dass es in Potsdam einen Riesenbedarf an gemeinschaftlichen und nichtkommerziellen Wohnen gibt.“

Von Volker Oelschläger