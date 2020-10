Schiffbauergasse

Erstmals plant die Stadt Potsdam Schlafplätze ausschließlich für obdachlose Frauen. Darüber hinaus soll in einem Pilotprojekt am Schlaatz geprüft werden, wie am Wohnungsmarkt besser auf die Bedürfnisse von Frauen eingegangen werden kann. Beide Vorhaben wurden am Freitag bekannt, als die erste Genderanalyse des Autonomen Frauenzentrums vorgestellt wurde.

Die Sozialwissenschaftlerin Christiane Droste, Hauptautorin der Studie „Eine Stadt für alle“, fordert, dass die Stadtentwicklung mehr auf geschlechterpolitische Aspekte achten muss. In der Stadtplanung, bei politischen Entscheidungen und auf den Wohnungsmarkt würden Frauen bisher zu selten einbezogen.

Anzeige

Ein Instrument für Stadtplanung

Martina Trauth, Beauftragte für Gleichstellung der Stadt, sagt: „Die Analyse ist ein gutes Instrument für Stadtplaner und Architekten.“ Hauptsächlich hätten Männer diese Stadt gebaut, nun müsse die Gestaltung auf Interessen von Frauen angepasst werden, so Trauth.

Genderanalyse des Potsdamer Wohnungswesens vom Frauenzentrum Potsdam Quelle: varvara Smirnova

Die Potsdamer Frau in Zahlen

Frauen bekommen in Potsdam ungefähr 270 Euro weniger Rente als Männer. Das liege daran, dass Frauen „klassische“ Rollen einnehmen, erklärt Martina Trauth. Frauen gehen länger in Elternzeit, verdienen nach wie vor weniger als Männer und machen 72 Prozent der Teilzeitbeschäftigten aus. Frauen fehlen in der Potsdamer Verwaltung, schreibt Alexander Thom, ebenfalls Autor der Studie. Nur drei der 14 höchsten Chefposten im Rathaus – darunter der Oberbürgermeister und die Leitungen relevanter Geschäfts- und Fachbereiche – sind mit Frauen besetzt.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Von den Potsdamern, die ein Drittel oder mehr ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen, sind die Mehrheit Frauen. Männer müssen tendenziell einen kleineren Anteil ihres Einkommens für die Miete aufbringen. Die Bedürfnisse von Frauen und Männern seien zwar ähnlich, jedoch haben Männer auf dem Wohnungsmarkt mehr Chancen.

Eine Stadt für Alle?

Die Autoren greifen das Leitbild der Landeshauptstadt „Eine Stadt für Alle“ auf. Wohnungsraum sei für alle mitzudenken, besonders in der Planung neuer Stadtteile wie Kramp­nitz, sagt die Autorin. Es gehe zum Beispiel um alleinerziehende Eltern, die im Hausflur oder auf den Straßen Platz für den Kinderwagen brauchen. Diesen Ansatz greift auch Gregor Jekel, kommissarischer Fachbereichsleiter Wohnen, Arbeit und Integration, auf: „In einem Stadtteil müssen alle Zielgruppen mitgedacht werden, daher sind Analysen wichtig.“

Notschlafplätze für Frauen

Das sogenannte Gendermain­streaming, die Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau unter Berücksichtigung der spezifischen Lebensbedingungen und Interessen, müsse selbstverständlich in Planungsprozessen mitgedacht werden, so Jekel. In diesem Sinne hat die Stadt das Projekt für Notschlafplätze für obdachlose Frauen in Vorbereitung. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit steige der Bedarf an Unterkünften. Bislang waren diese nicht gezielt nach Geschlechtern getrennt.

Schlaatz als Pilotprojekt

Als umfassenderen Ansatz empfiehlt Christiane Droste ein Pilotprojekt, um Frauen-Interessen bei der Wohnraumplanung gezielt zu berücksichtigen. Dafür sei der Schlaatz ideal. Der Stadtteil erfülle viele Ansatzpunkte, um Verkehrsplanung und Nutzung des Wohnraums zu überdenken. Zudem gebe es dort bereits viele Projekte, die sich mit Gleichberechtigung beschäftigen. Außerdem könne man, wenn Gebäude saniert werden, etwa über Grundrisse, Wohnungspreise und Treffpunkte nachdenken, erklärt Gregor Jekel.

Fazit: Ein Masterplan muss her

Hauptautoren der Studie zieht den Schluss, dass eine Stadt für alle einen „Masterplan Gleichstellung Stadtentwicklung und Wohnen“ braucht. Potsdams Bevölkerung wächst und in der Stadtentwicklung müsse man Ziele der Gleichstellung systematisch behandeln. Dies geschehe bisher bloß punktuell, schreibt Droste in der Studie, die vom Landessozialministerium gefördert wurde.

Von Jennifer Bongards