Nach mehreren Nazi-Größen und dem Reichspräsidenten und Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg (1847-1934) soll mit Friedrich Heinrich Ernst Freiherr von Wrangel (1784-1877) der erste Preußengeneral aus der Liste der einstigen Potsdamer Ehrenbürger gestrichen werden.

Der gemeinsame Antrag von acht Potsdamer Stadtverordneten der Fraktionen Linke, SPD, Grüne und CDU steht auf der Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetensitzung am 26. Januar.

Vorwurf: Niederschlagung der 1848er Revolution

Begründet wird die Initiative wegen des Einsatzes von Wrangel „bei der Niederschlagung der Revolution von 1848“: „Wrangel leistete damit einen maßgeblichen Beitrag, die mit der Bildung einer konstitutionellen Monarchie verbundenen demokratischen Prinzipien sowie die Gewährung von Grund- und Freiheitsrechten zurückzudrängen“, schreiben die Antragsteller.

„Ein solches Wirken“ stünde „im Widerspruch zu den Grundüberzeugungen der repräsentativen Demokratie“ und rechtfertige „auch kein ideelles Fortwirken der Idee einer Ehrenbürgerschaft über den Tod Wrangels hinaus“.

Bündnis von Linken bis CDU gegen Wrangel

Vielmehr sei „mit dem Beschluss über die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft ein grundsätzliches Bekenntnis zu den 1848 zunächst vergeblich errungenen Grund- und Freiheitsrechten verbunden“.

Die Potsdamer Ehrenbürgerschaft war dem Generalfeldmarschall 1856 zu seinem 60. Geburtstag verliehen worden.

Unterzeichner des am Donnerstag veröffentlichten Antrags sind Michél Berlin und Sascha Krämer (Linke), Pete Heuer, Tiemo Reimann und Leon Troche (SPD), Gert Zöller und Andreas Walter (Grüne) sowie Clemens Viehrig (CDU).

Die Initiative schließt an eine im vergangenen Jahr geführte Debatte zum Umgang mit den früheren Ehrenbürgern Goebbels und Hindenburg an.

Entdeckung von Ex-Ehrenbürger Goebbels

Die am 1. April 1938 von der damals noch selbstständigen Gemeinde Babelsberg an Hitlers Chefpropagandisten Josef Goebbels (1897-1945) verliehene Ehrenbürgerwürde ist erst im Sommer des vergangenen Jahres bei Archivrecherchen entdeckt worden.

Babelsberg wurde im Jahr darauf nach Potsdam eingemeindet. Formal erlischt die Ehrenbürgerwürde zwar mit dem Ableben des Geehrten. Dennoch sahen sich Stadtverordnete und Verwaltung in der Pflicht, mit der unliebsamen Entdeckung umzugehen.

„Wenn dementsprechend eine formaljuristische Aberkennung ... nicht möglich ist, so ist sie symbolpolitisch per Beschluss der Stadtverordnetenversammlung durchzuführen“, hieß es schließlich in der Begründung des Anfang November gefassten Mehrheitsvotums auf Aberkennung.

Streit um Möglichkeit der Aberkennung

Damit werde „mit einer eindeutigen öffentlichen Bekundung eine klare Distanzierung von Joseph Goebbels und den Verbrechen des Nationalsozialismus sichergestellt“. Diese Form sei bereits „gängige Praxis in zahlreichen Kommunen“.

Potsdam selbst hatte bereits 1990 unmittelbar nach der politischen Wende auf vergleichbare Weise die Ehrenbürgerschaften der Kriegsverbrecher Adolf Hitler (1889-1945), Hermann Göring (1893-1946) und Wilhelm Frick (1877-1946) aberkannt.

Nach dem vergleichsweise umstandslosen Beschluss zum Fall Goebbels geriet erneut die Personalie Hindenburg in den Fokus der Kommunalpolitik. Über den Umgang mit der 1933 kurz nach dem „Tag von Potsdam“ verliehenen Ehrenbürgerschaft für Hindenburg war im Potsdamer Rathaus schon mehrfach erbittert gestritten worden.

Vier Anläufe gegen Hindenburg

Ein erster Antrag der damaligen PDS auf Streichung aus der Ehrenbürgerliste war 1990 von allen anderen Fraktionen abgelehnt worden. Ein zweiter Antrag der Fraktion Die Andere 2003 wurde zwar abgelehnt.

„Wo kämen wir hin, wenn wenn wir Beschlüsse von vor 50 oder 60 Jahren heute aufheben?“, fragte etwa der damalige SPD-Fraktionschef Andreas Mühlberg. Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke erklärte, man könne „eine problematische Geschichte nicht ausradieren“.

Allerdings verabschiedeten die Stadtverordneten eine Erklärung, die Hindenburgs Rolle als Wegbereiter Hitlers skizzierte und die damalige Ehrung verurteilte.

Warnung vor „Geschichtsklitterung“

Einen erneuten Anlauf gab es 2013 mit einem zweiten Antrag der Anderen auf Streichung, der auf Vorschlag von Saskia Hüneke in einen Beschluss auf Distanzierung mündete. Der damalige Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) hatte zuvor vor „Geschichtsklitterung“ gewarnt. Es wäre „auch nicht richtig“, wenn man Hindenburg aus der Liste der Ehrenbürger tilgte.

Für sporadische Diskussionen sorgte nach dem Distanzierungsbeschluss, dass ein Hinweis darauf in keiner Veröffentlichung zu Potsdams früheren Ehrenbürgern zu finden war. Das Rathaus reagierte auf Kritik daran schließlich mit einer Neuordnung seiner Informationen zu aktuellen und früheren Ehrenbürgern auf der städtischen Internetseite.

Nach Goebbels fällt der Reichspräsident

Bei den Recherchen dazu wurde die einstige Ehrenbürgerschaft von Josef Goebbels entdeckt. Nach dem Aberkennungsbeschluss für den Propagandachef vom November hob Die Andere Hindenburgs Ehrenbürgerschaft im Dezember 2021 erneut auf die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung.

„Gegen die konsequente Aberkennung“ sei „immer wieder nur das formale Argument vorgebracht“ worden, „dass die Ehrenbürgerschaft zu Lebzeiten verliehen wurde und nicht posthum aberkannt werden“ könne, hieß es in dem Antrag auf „posthume Aberkennung der Ehrenbürgerschaft Paul von Hindenburgs“.

Mit der Beschlussvorlage zur posthumen Aberkennung der Ehrenbürgerwürde für Joseph Goebbels habe die Verwaltung im November allerdings „Klarheit geschaffen, dass ein symbolpolitischer Beschluss über die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft möglich und sinnvoll ist“. Diesmal fand der Antrag der Anderen eine Mehrheit.

Wrangel soll der Letzte sein

Aktuell weist die Liste der früheren und aktuellen Potsdamer Ehrenbürger damit fünf Aberkennungen aus. Mit Wrangel folgt nun ein sechster, eine andere Zeitschicht betreffender Vorstoß.

Weitere Personalien stehen einstweilen nicht zur Debatte. Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Pete Heuer (SPD) als Initiator des Antrags versicherte am Donnerstag auf MAZ-Anfrage: „Nach Sichtung der Liste müsste meines Erachtens die beauftragte retrospektive Prüfung hinsichtlich der Eignung für eine Ehrenbürgerschaft aus heutiger Sicht mit diesem Antrag abgeschlossen sein.“

Von Volker Oelschläger