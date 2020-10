Schlaatz

Dieses Haus ist das deutlichste Sinnbild für den Wandel im Schlaatz. Es zeigt, was machbar ist, um Wohnungen zu schaffen. Für 2,5 Millionen Euro hat die Potsdamer Wohnungsgenossenschaft PWG 1956 dem sechsstöckigen Doppelwürfel-Plattenbau im Wieselkiez 2 zwei Etagen oben drauf gesetzt und darin sechs Wohnungen geschaffen, die völlig anders sind als alles andere am Schlaatz: Zimmer führen über Eck, Bäder haben große Fenster, ein Fahrstuhl führt bis ganz nach oben. Lange Balkone und große Fensterfronten fallen schon von der Straße aus auf.

Helga und Joseph Geberth haben es besonders gut erwischt: Sie schauen aus der neuen achten Etage unverbaubar frei ins Grüne, auf ein dschungelartiges Baumblätterdach und den Sonnenaufgang. „Der Blick über die Bäume, die Kleingärten und die Nuthe ist einfach unbezahlbar“, sagt der 85-Jährige, der sich unterm Himmel sichtlich wohl fühlt: „Hier will ich 100 werden.“

Helga und Joseph Geberth sind glücklich hoch oben in ihrer Wohnung am Wieselkiez. Quelle: Bernd Gartenschläger

Und hier schreibt der frühere Rechtsanwalt und Notar heute Gedichte und Limericks. Ein Roman mit 400 Seiten ist so gut wie fertig, aber noch ohne Verleger. Um die Entwicklung eines gutgläubigen Katholiken zu einem „ungläubigen“ Atheisten geht es, es geht auch um ihn selbst, aber nicht nur. Der Vatikan spielt eine Rolle, Papst Pius XII. und der Nationalsozialismus – ein weiter Bogen, wie auch der Blick vom Balkon über Potsdam ein weiter ist. „Das Schönste“, sagt Helga Geberth (75), „ist der Sonnenaufgang.“

Drei mal umgezogen nach der Wende

Sie sind schon oft umgezogen nach der Wende. Zunächst von einem schönen Altbaumietshaus an der Mangerstraße in der Berliner Vorstadt zur Leiterstraße auf Hermannswerder und später in den Erlenhof am Schlaatz, zur Genossenschaft pbg 1954. Nun also im Wieselkiez bei der PWG 1956, auch eine Genossenschaft. Weg wollen sie hier nicht mehr.

Warum sind sie nach vier Jahren weg vom Erlenhof? „Wir wohnten im Erdgeschoss eines sanierten Hauses“, sagt sie, „der Katzen wegen unten. Das Haus war saniert. Aber drumherum gab es so viele Hunde!“ So blieben die Freigängerkatzen notgedrungen drinnen und starben irgendwann; glücklich waren die Tiere nicht im Erlenhof.

Die Geberths schauten sich nach anderen Wohnungen um im Kiez, vor dem die Freunde sie gewarnt hatten, doch der Erlenhof war besser als der Ruf des Wohngebietes, nur etwas laut und eben voller Hunde. Im Neubauwohngebiet wurde und wird an allen Ecken saniert, an einigen sogar neu gebaut –oben auf dem Dach.

In der Zeitung hatten sie vom Wieselkiez-Projekt gelesen und sahen es mit Spannung wachsen. Helga Geberth erkundigte sich bei der „Konkurrenz“, der PWG, ließ sich auf eine Warteliste setzen. Das Paar zahlte 2000 Euro Genossenschaftsanteile. Bis 700 Euro würde sie gehen, ließ sie vermerken und hörte dann nichts mehr.

Doch als die beiden die Umzugsidee schon fast aufgegeben hatten, rief die PWG sie an für die Besichtigung. „Das war volksfestartig“, erinnert sich Helga Geberth, „so mit Tischen und Bänken draußen. Wir waren sofort begeistert von der Wohnung, so luftig und weit wirkte sie“, obwohl es mit dem Wohnzimmer über Eck und dem Mini-Schlafraum eher eine Single-Wohnung war.

Helga (75) und Joseph Geberth (82) leben in einer Aufstockerwohnung am Schlaatz. Quelle: Bernd Gartenschläger

Eine Mitbewerberin stand weiter oben auf der Liste, sagte aber plötzlich ab, weil ihr die Wohnung denn doch zu klein war. Da griffen die Geberths zu und zogen ein am 16. April 2015. Ein Lastwagen reichte für den Umzug. Sie haben sich verbessert in der Ausstattung, aber verkleinert in der Fläche. Vorher hatten sie drei Zimmer auf 72 Quadratmetern für etwa 550 Euro. Ihr neues Reich misst nur 61 Quadratmeter, aber der große Balkon ist Wohnzimmer Nummer Zwei; sogar ein Tisch zum Sitzen hat hier Platz. 611 Euro zahlen sie jetzt.

Barfuß das ganze Jahr

Im Erlenhof hatten sie „nur eine finstere Höhle als Bad“; hier haben sie ein Bad mit Fenster. Auf die Wanne darin hätten sie gerne verzichtet und dafür den Waschmaschinenanschluss mit im Raum gehabt; der ist nun in einer Kammer. Auch dieser Abstellraum macht Sinn, denn der Kellerverschlag ist winzig. Fußbodenheizung haben sie und keine störenden Heizkörper mehr an den Wänden. „Wir gehen hier barfuß das ganze Jahr“, sagt Helga.

Ganz ohne Wehmut haben sie den Erlenhof nicht verlassen. „Um mein Schlafzimmer tut es mir leid“, gibt Helga zu, die mal Hauptbuchhalterin war. Keiner der geräumigen Schränke hatte im neuen Schlafraum Platz, allein die Spiegelfront war zwei Meter breit, die Schrankfront 5,50 Meter.

Dafür können sie jetzt aus dem Bett hoch in den Himmel schauen. Die Couchgarnitur haben sie entsorgen müssen, die Schrankwand auch. Aber die Pinienholzmöbel aus dem 1950er Jahren und die chinesischen Lackmöbel aus Dänemark stehen noch. Joseph hat nur ein Drittel seiner Büchersammlung mitgenommen und den Rest verschenkt.

Helga (75) und Joseph Geberth (82) sind glücklich mit der Aussicht ins Grüne, auch wenn sie nur wenige Möbel behalten konnten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sie fühlen sich, als wären sie mit einem Ufo auf dem Dach des Plattenbaus gelandet. Die Altmieter hätten die Neuen anfangs skeptisch betrachtet, erzählt Joseph. Aber es ist ruhig da oben; die Nachbarn sind berufstätig und tagsüber nicht da. Lärmschutzfenster halten das Rauschen der Schnellstraße draußen; der Balkon liegt abgewandt davon.

Ein Vogelhäuschen steht dort; es war eigentlich für Mauersegler gedacht, doch die Stare waren schneller. Helga hat da draußen den „grünen Daumen“ und eine prachtvolle Pflanzenwelt; er ist der Mann fürs Gießen. „Es ist etwas windig hier oben“, sagt Joseph Geberth: „Aber ich bin Segler; ich mag sowas.“

Er ist gebürtiger Ungar und musste weg aus der Heimat, als die Sowjetarmee anrückte und sie enteignet wurden. Er hatte einen „unbändigen Drang zu lernen“ und studierte Jura, arbeitete nebenbei in einer Fabrik und bei Anwälten. Er war als Verteidiger im Strafrecht unterwegs. „Ich war gut“, sagt er: „Ich konnte reden.“

Joseph Geberth war mal Rechtsanwalt und ist jetzt Literat. Quelle: Bernd Gartenschläger

In den Osten kam er 1994, arbeitete für die Treuhhand-Liegenschaftsgesellschaft. Über eine Anzeige lernte er Helga kennen; die Mutter zweier Söhne hatte nach 25 Jahren Ehe ihren Mann verloren und inseriert. Joseph und Helga sahen sich das erste Mal ausgerechnet unter der Weltzeituhr auf dem Berliner Alexanderplatz, ein beliebter Dating-Treff schon zu DDR-Zeiten. Neun Jahre lebten sie zusammen, dann heirateten sie. Sie hat fünf Enkel, er hat fünf Kinder mit zwei Enkeln.

Die PWG-Genossenschaft hat zwei Gebäude aufgestockt im Schlaatz. „Platz ist knapp“, sagt Geschäftsführer Matthias Pludra, selber ein „gelernter Ossi“: „In die Höhe bauen ist das beste, was man machen kann. Das ist die Wohnraumreserve der Zukunft.“ Also werde man das weiter tun, wo es machbar ist. Machbar waren in diesem Falle nur zwei Stockwerke oben drauf; mehr hält die Statik des Gebäudes nicht.

Das Aufstockerhaus am Schlaatz. Ganz oben wohnen die Geberths. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zur Stabilisierung goss man eine neue Bodenplatte, und für die Erreichbarkeit der Aufstockerwohnungen baute man einen Fahrstuhl ein statt einem der beiden Treppenhäuser. „Das rechnet sich hier“, sagt Pludra: „Denselben Kubus als Neubau auf die grüne Wiese stellen mit einem Fahrstuhl dran, würde sich nicht rechnen.“

Die Genossenschaft sei verpflichtet zu einer „guten, sicheren, sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung. Wir hinterlassen unseren Kindern ein Erbe, aber mit dem Erbe sieht es derzeit düster aus: Wir verbrauchen die Welt, die wir haben.“ Neue Häuser würden überall in freies Feld gebaut, das sei „unanständig gegenüber kommenden Generationen.“

Von Rainer Schüler