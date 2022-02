Berliner Vorstadt

Der Konflikt um die Wegebeleuchtung der Behlerthöfe wäre vermeidbar gewesen. Nach Ansicht des Lichtforschers Christopher Kyba vom Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam hätte das Wohnungsunternehmen Pro Potsdam auch mehrere Beleuchtungsarten modellhaft aufbauen und die Wirkung mit den Anwohnern besprechen können, ehe eine endgültige Variante installiert wird. „Das Licht im Hof ist viel zu grell“, sagt Kyba, der das Ende Januar selbst nachgemessen hat: Während eine normale Straßenlaterne in der Behlertstraße etwa 27 Lux Lichtleistung auf den Boden bringt, sind das bei der Wegebeleuchtung im Hof 170 Lux.

Lichtmessung an einer Straßenlaterne der Behlertstraße: knapp 27 Lux kommen am Boden an. Quelle: privat

Lichtmessung an einer der neuen Leuchten in den Behlerthöfen: Hier kommen fast 170 Lux am Boden an. Quelle: privat

In Kopfhöhe der Menschen sind es schon 830 und in einer Baumkrone direkt unter der Lampe sogar 2600 Lux. Das ist so hell, dass Kyba fest damit rechnet, dass der Baum viel früher Blätter ansetzt als normal.

Bis zur Inbetriebnahme der Lampen am 19. November 2021 hielten die in den Bäumen lebenden Rotkehlchen nachts Schlafruhe, doch dann begannen sie schon um zwei Uhr nachts zu singen. Das hörte erst auf, als Anwohner orangene Müllsäcke über die neuen LED-Lampen stülpten und damit sowohl ein „wärmeres“ als auch ein deutlich schwächeres Licht erzeugten. Das wurde ihnen vom Vermieter allerdings untersagt. Das Unternehmen drohte mit rechtlichen Konsequenzen.

Sparwunsch ist der Grund

Der Geoforscher sieht im Sparwunsch des Wohnungsunternehmens den Grund für die Flutlichtlampen. Man habe offenbar aus Kostengründen möglichst wenige Leuchtmasten aufstellen wollen und dann die großen Abstände mit entsprechend viel Licht erhellen müssen, sagte Kyba der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Mehr Lampen mit engeren Abständen, dann aber jeweils weniger Leistung, wären besser gewesen für die Menschen und die Tierwelt. Es gebe aber auch ganz andere Möglichkeiten.

Lampen wie im 17. Jahrhundert

„Mit den Lichtmasten haben wir ein Beleuchtungsprinzip aus dem 17. Jahrhundert, als man noch Gaslaternen betrieb“, sagt er. Heute könne man, auch dank stromsparender LED, mit Pollern beleuchten. „Man muss natürlich wissen und mit den Leuten bereden, was man will: Sollen die Menschen sich auch nachts gut im Gesicht erkennen, oder reicht eine sichere Beleuchtung der Wege und Flächen?“

Dimmer und Bewegungsmelder

Machbar ist in seinen Augen zudem eine Dimmung der LED-Lampen. Einige deutsche Städte täten das bereits mit Straßenlampen in den verkehrsärmsten Stunden der Nacht, sagte er. Dimmer könnte man auch nachträglich einbauen.

GFZ-Forscher Christopher Kyba Quelle: Claudia Jonov

Bewegungsmelder wären eine weitere Variante. Sie schalten das Licht nur ein, wenn sich jemand im Sichtbereich des Melders bewegt, am besten mit leicht anschwellendem und dann wieder abschwellendem Licht, um ein jähes „Aufflammen“ der Lampen zu vermeiden: „Keiner möchte nachts in der Wohnung immer wieder das Licht an- und ausgehen sehen.“

Mitlaufendes Licht ist machbar

Dass so etwas möglich ist, hatte die Stadt Anfang März 2021 in Potsdam-West auf dem Uferweg des Templiner Sees zwischen der Kastanienallee und dem Spielplatz an der Villa Ingenheim demonstriert, der auf der einen Seite bis zur Neustädter Havelbucht und auf der anderen bis zum Campingplatz Sanssouci in der Pirschheide verlängert werden soll. Kyba, der gern unterm Sternenhimmel spazieren geht, hat auch diesen Weg mal ausprobiert. Er hat das mit dem Passanten mitlaufende Licht gar nicht als solches bemerkt: „Entweder ist es sehr gut gemacht oder es funktioniert nicht.“

Lichtverteilung in der Stadt erfasst

Kyba hat im Rahmen des Nachtlichter-Projektes des GFZ mit Hilfe von 54 Potsdamer Hobbywissenschaftlern die Lichtverteilung in der Innenstadt, in Babelsberg, Golm und anderen Teilen der Stadt erfasst, um letztlich Satellitenbilder interpretieren zu können: Zahl, Art der Beleuchtung (Straßenlampen, Werbung, Schaufenster, angestrahlte Bauten, Hausnummern), Lichtintensität.

Christopher Kyba vom Geoforschungszentrum erklärt die Lichterfassung in der Potsdamer Innenstadt. Quelle: Rainer Schüler

Dabei hat man festgestellt, dass in schmaleren Straßen weit weniger Licht in den Himmel „steigt“ als an breiteren und auf Plätzen. Auf der Brandenburger Straße sah man zudem Haus- und Hausnummernbeleuchtungen, die in einem Karree gleich, aber von Straßenzug zu Straßenzug dann geschlossen anders sind. Offenbar macht hier ein Hauseigentümer dem anderen die Beleuchtung nach, doch ab der nächsten Straße halten es die dortigen Besitzer dann wieder anders.

Shoppingmeile ist zu hell

Auch auf der Brandenburger Straße findet Kyba es viel zu hell. Dass mehr Licht mehr Sicherheit bedeutet, auch im Eigenheimbereich, hält er für einen Trugschluss: „Ein Einbrecher, der unter Dauerlicht hantiert, fällt viel weniger auf als mit einer Taschenlampe. Licht hilft auch dem Einbrecher. Wenn man sein Haus nachts hell macht, muss man die hellen Bereiche auch sehen können.“ Doch die Überwachung fehle meist. „Die USA sind pro Einwohner viel stärker erhellt als Deutschland“, sagt Kyba: „Aber ist es deshalb dort auch sicherer?“

Schoppingmeile dunkler machen

Man sollte also auch die Leuchten in den Einkaufsstraßen herunterdimmen auf ein nötiges und sinnvolles Maß, findet Kyba. Das spare Strom. Die massenhafte Einführung von billigen LEDs führe überall zu völlig unnötigen Lichtintensitäten und halte von kreativen, nachhaltigen Lösungen ab: „Weil die LED so billig sind, lässt man sie lieber die ganze Nacht an, als Licht zu dimmen oder mit Bewegungsmeldern abzuschalten, wo man sie im Grunde gar nicht braucht.“ Das zeige sich auch bei privaten Wohnhäusern, wo die Menschen auf Bewegungsmelder verzichten und statt dessen lieber LED-Dauerlicht haben.

Welche Blüten die LED-Beleuchtung treiben kann, hat Kyba in Würzburg (Bayern) erlebt, wo ein Schild vor einem Tor über Jahre von zwei Seiten angestrahlt wurde, doch auch als das Schild schon längst verschwunden war, „brannten“ die beiden Lampen noch weiter – es waren ja nur LEDs.

Kyba hat nichts gegen LEDs, fordert aber, deren Lichtleistung zu reduzieren. „Die Lampen müssen dunkler strahlen, aber besser verteilt sein. Man muss den Mut haben zu besserem Lichtdesign. Das kostet mehr Geld, ist aber viel sparsamer, nachhaltiger und umweltfreundlicher.“ Man dürfe sich nicht an heutigen DIN-Normen festhalten und sich damit zufrieden geben, sie zu erfüllen: „Es kommt auf die Akzeptanz der Menschen an. Man macht das ja für die Menschen, die da wohnen.“

Zweifel am Straßenlicht

Es gebe in Deutschland kein Gesetz, das eine Straßenbeleuchtung vorschreibt, sagt Kyba; die Straße müsse nur sicher sein; Licht von oben sei nur eine Methode dazu, und es müsse nicht dauernd brennen. Eine Reihe von Kommunen schalten seiner Kenntnis das Straßenlicht in Spätnachtstunden automatisch ab, so lange sich kein Mensch oder Auto dort bewegt, und wenn es sich anschaltet, dann sanft und mit deutlich reduzierter Leistung. 17 Prozent sei hier ein praktikabler Wert. Magdeburg etwa mache das.

Jede zweite Laterne nachts abzuschalten, wie es auch zahlreiche Gemeinden machen, hält der Wissenschaftler für falsch, weil zu starke Hell-Dunkel-Wechsel entstehen. Jeder Autofahrer wisse, wie belastend das ist.

Von Rainer Schüler