Georgisches Restaurant Tamada in Potsdam: „Teilen schmeckt am besten“ 

Brandenburger Vorstadt

Sie sind handtellergroß, gefüllt mit kochendheißer Brühe und einer Farce aus Kräutern und Pilzen – und vor dem Anbeißen wird löffelweise Knoblauchöl darüber geschöpft: Khinkali, eine georgische Teigtaschenspezialität. Oder Khachapuri: Ein Gericht, das mit Käsebrot nicht einmal unzureichend beschrieben ist, sind die Fladen, die man in Georgien an jeder Ecke kaufen kann. Goldgelb gebackener, hauchdünner Teig, der mit Käse gefüllt wird, mit Kalbsfleisch, mit Bohnen oder mit einem Ei überbacken, je nachdem, in welcher Region man sie isst.

Khinkali, eine georgische Teigtaschenspezialität Quelle: Saskia Kirf

Im neuen Restaurant Tamada in der Brandenburger Vorstadt gibt es sie alle, denn Chefin Natia Shavishvili hat die ganze Vielfalt ihrer Heimatküche nach Potsdam gebracht. „Man kann die georgische Küche mit keiner anderen vergleichen, sie ist einfach etwas besonderes“, sagt sie. Walnuss und Koriander sind die prägenden Zutaten, kaum ein Gericht kommt ohne aus. „Außerdem ist vieles vegetarisch, es gibt viel weniger diese Fixierung auf ein großes Stück Fleisch als anderswo.“

Der Traum vom Restaurant in Potsdam

Aufgewachsen ist Natia Shavishvili in Kobuleti, einer Kleinstadt am Schwarzen Meer mit weniger als 30.000 Einwohnern und mehr als 100.000 Touristen im Jahr. Vor gut 20 Jahren kam sie mit ihrem Mann und der Tochter nach Potsdam, kurz darauf wird noch ein Sohn geboren. „Es hat mir sofort gefallen hier, Potsdam ist sauber und ruhig und hat herrlich viel Kultur und viel Grün, das mag ich bis heute“, sagt die Gastronomin. Doch das junge Glück der kleinen Familie wird überschattet, als Natia Shavishvilis Mann stirbt. „Da war für mich klar, ich muss etwas tun, ich musste ja Geld verdienen für die Kinder und konnte auch nicht nur dasitzen“, sagt sie rückblickend.

Die Georgierin jobbt zunächst in der Gastronomie, irgendwann eröffnet sie ein erstes Restaurant in Falkensee. „Das war italienische Küche, aber ich habe schon dort georgische Gerichte auf der Tageskarte gehabt und immer mal einen georgischen Abend veranstaltet. Geträumt habe ich immer davon, nur noch diese Küche anzubieten.“ Jeden Montag, wenn das Restaurant geschlossen bleibt, fährt sie in dieser Zeit mit ihrer Freundin und Kollegin nach Berlin, georgisch essen. Als der Mietvertrag im Havelländischen nicht mehr verlängert wird, verändert sich einmal mehr alles für die zierliche Frau mit den langen schwarzen Haaren. „Eigentlich war das ein großes Glück, das mir diese Chance hier geboten hat“, sagt Natia Shavishvili. Denn in der Brandenburger Vorstadt steht eine Gastronomiefläche leer, das Restaurant an der Ecke Sellostraße-Feuerbachstraße war einst italienisch, nun weht hier die Flagge des Landes im Südkaukasus mit ihren markanten roten Kreuzen.

Gebratene Auberginen mit Kartoffeln und Tomaten. Quelle: Saskia Kirf

Walnüsse und Koriander

„Als Gastgeberin ist mir wichtig, dass meine Gäste sich wie zu Hause fühlen, dass sie eine wirklich gute Zeit haben“, sagt Natia Shavishvili. Einen schlechten Tag haben? „Nein, das kann ich nicht, denn dann fühlt sich niemand wohl.“ Die georgische Ess-, aber auch die Trinkkultur sei eine andere als die deutsche, sagt sie. „In Georgien stellt man eigentlich alles in die Mitte, Teilen schmeckt am besten. Aber das sind die Deutschen auch schon gewöhnt, wenn ich das vorschlage, die meisten Gäste machen das genauso.“ Pkhali, eine Art Paste aus gehacktem Gemüse, die mit Roter Bete und Spinat aromatisiert wird, steht dann neben dem traditionellen Kidneybohneneintopf Lobio, dazu passen Badrijani kalte, gebratene Auberginen mit Walnusspesto und ein frischer Tomaten-Gurken-Salat mit vielen Kräutern, Zwiebeln und, natürlich, Nüssen.

Zum Hauptgang bieten sich die bereits erwähnten Spezialitäten Khachapuri und Khinkali an. Wer es fleischlastiger mag, findet beides auch in den entsprechenden Versionen in der Tamada-Karte; die Süßigkeit zum Dessert könnte etwa Tatara sein, ein Traubensaftpudding, oder Medok, ein Honigkuchen. „Als Getränke empfehle ich natürlich georgische Weine, die kaufe ich direkt beim Erzeuger“, sagt Natia Shavishvili.

Der Name des Restaurants, Tamada, steht übrigens für den Tischmeister – in Georgien eine Position an der Tafel des Banketts. Zu Beginn des Essens wird er – oder sie – gewählt, bringt die Trinksprüche aus und lenkt den Abend. „Das ist diese andere Trinkkultur“, erklärt Natia Shavishvili, „in Georgien wird jedes einzelne Glas jemandem gewidmet, man trinkt auf die Kinder, die Frauen, die Großeltern.“ In der Brandenburger Vorstadt jedenfalls kann man das alles nun üben.

Info: Georgisches Restaurant Tamada, Sellostraße 19, 14471 Potsdam. Reservierungen dringend empfohlen unter 0331 23534453.

Von Saskia Kirf