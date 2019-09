Innenstadt

Zwei Tage vor Ablauf der Spendenkampagne ist die Filmdokumentation des Abrisses der alten Fachhochschule (FH) finanziert. Für das Projekt „Schrott oder Chance – ein Bauwerk spaltet Potsdam“ haben die Potsdamer Filmemacher von 414Films bis zum Dienstag insgesamt 10.000 Euro von Unterstützern eingeworben.

„Wir sind überwältigt!“

„Der Film wird dank und für euch Wirklichkeit! Wir sind überwältigt!“, gaben Kristina Tschesch, Elias Franke und Christian Morgenstern auf ihrer Facebook-Seite bekannt.

Im Jahr 2017 begannen die Dreharbeiten. Quelle: 414Films

Der Film dokumentiert die letzten Tage des ehemaligen FH-Gebäudes am Alten Markt in Potsdam und seinen Abriss im Jahr 2018, sowie die Diskussion um den Erhalt von DDR-Moderne und die Umgestaltung der Potsdamer Mitte. Dabei kommen Vertreter aller Seiten in der jahrelangen Debatte zu Wort.

Die markanten Sterne der FH werden abgenommen – auch das wurde dokumentiert. Quelle: 414Films

Drehbeginn ohne gesicherte Finanzierung – der Abriss nahte bereits

Das Filmteam hatte ohne gesicherte Finanzierung gedreht, um die entscheidenden Aufnahmen vom Ende des umstrittenen Gebäudes nicht zu verpassen. Durch die privaten Spenden können Tschesch, Franke und Morgenstern nun nicht nur die Postproduktion finanzieren, sondern auch deutlich umfangreichere Archivrecherchen und fremdes Bildmaterial in die Dokumentation einbauen. Auch die Stadt Potsdam förderte das Projekt maßgeblich. Die Premiere soll am 29. Oktober im Filmmuseum stattfinden.

Noch bis zum Donnerstag, den 5. September, läuft die Crowdfunding-Kampagne auf dem portal startnext.com. „Alles, was jetzt noch reinkommt, hilft uns Mehrkosten abzufedern, die auftreten, weil wir den Film länger machen werden, als zunächst geplant“, schreiben die Filmemacher.

