Eine von der Initiative „Seebrücke“ am Ostersonntag geplante Menschenkette am Landtag in Potsdam darf nicht stattfinden. Die 3. Kammer des Verwaltungsgerichtes Potsdam lehnte am Donnerstag eine Ausnahme vom allgemeinen Versammlungsverbot zur Eindämmung des Coronavirus ab.

Ein Banner mit der Aufschrift In Zeiten Von Corona Evakuierung Der Kinder Aus Moria Humanitären Breakdown Verhindern Jetzt Leave No One Behind hängt an einem Haus in Potsdam. Die geplante Demo mit Menschenkette ist wegen der Corona-Regelungen jedoch verboten worden. Quelle: imago images/Martin Müller