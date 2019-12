Das Rezept für ein langes Leben? Stete Beschäftigung

Babelsberg

„An meinem 100. Geburtstag habe ich noch Kirschkuchen gemacht“, erzählt Gertrud Gaudig lachend. Heute, drei Jahre später, steht sie zwar nicht mehr in der Küche. Mittlerweile lebt die gebürtige Berlinerin im Pflegewohnstift Babelsberg. Aber geistig fit geblieben ist die 103-Jährige allemal.

Geboren wurde sie am 9. Dezember 1916 – an diesem Montag feierte Gertrud Gaudig ihren großen Tag bereits zum 103. Mal. Zu diesem besonderen Anlass brachte Bürgermeister Burkhard Exner ( SPD) seine Glückwünsche entgegen. Neben einem Blumenstrauß und einer Karte von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) gab es Schokolade.

Stets packte sie mit an

„Ich war immer schon ein Süßmaul“, verrät die 103-Jährige und lächelt verschmitzt. Ihr ganzes Leben lang habe sie gerne genascht. Ob dies das Rezept für ein langes Leben ist? Sie habe „überhaupt nichts Besonderes“ gemacht, um ihr stolzes Alter zu erreichen, erklärt Gertrud Gaudig. Nur geraucht habe sie nie – und getrunken nur selten. Und stets habe sie viel gearbeitet.

Schon als 12-Jährige packte sie mit an. „Mein Vater hat in der Woche drei Mark verdient“, erinnert sie sich. Es waren die Zwanziger Jahre, die Wirtschaftskrise hatte Deutschland im Griff. „Morgens um 6 haben wir mit kalten Fingern die Kartoffeln geerntet.“ Später arbeitete sie in einer Konditorei, dann beim Glühlampenunternehmen Osram. In dieser Zeit wohnte sie zur Untermiete – und lernte dort eines Tages ihren späteren Ehemann kennen.

Ein bewegtes Jahrhundert miterlebt

Das Paar heiratete, 1940 kam ihr erstes Kind zur Welt. Drei weitere folgten. Doch die Wirren des Krieges rissen die Familie auseinander. Gertrud Gaudig wurde mit ihren Kindern evakuiert, landete erst in Ostpreußen und dann in Pommern. Nach dem Krieg zog die Familie in den westlichen Teil Berlins, nach Zehlendorf. Auch hier arbeitete sie fleißig weiter. „Ich habe alles gemacht, auch geputzt. Wenn man nur zu Hause sitzt, fällt einem die Decke auf den Kopf“. Dort lebte sie bis zu ihrem Umzug ins Pflegeheim vor etwa zwei Jahren.

1974 starb ihr Ehemann, auch zwei ihrer Kinder hat Gertrud Gaudig bereits überlebt. Dafür sind da noch ihre Enkel, Urenkel und mittlerweile sogar Ururenkel.

Eine Urenkelin ruft während des Gesprächs an, Gertrud Gaudig zückt gekonnt ihr Handy. Auch ein Laptop steht in ihrem Zimmer. Technisch kann die 103-Jährige mit Jüngeren allemal mithalten.

Geburtstagsausflug geplant

Was sie heute, an ihrem Ehrentag vorhabe? „Meine Tochter kommt noch und mein Enkelsohn.“ Ein Ausflug sei geplant. Nur wohin, dass wisse sie selbst noch nicht. Doch sie hat da eine Vermutung: Im letzten Jahr hat sie zum ersten Mal Flammkuchen probiert. Der habe ihr so gut geschmeckt, dass sie ihn unbedingt wieder kosten wolle. „Da warte ich schon drauf“.

