Berliner Vorstadt

Es ist nur ein Gerücht, doch womöglich wird Potsdam bald um einen international bekannten Star reicher sein. Model und Showmasterin Heidi Klum sucht nach Berichten der Bild-Zeitung einen Ort zum Wohnen im Süden Berlins. Und hat dabei wohl Potsdam ins Auge gefasst.

Heidi Klum soll in Potsdam nach einer Villa suchen

„Heidi sucht hier eine Bleibe, um die Karriere ihrer Tochter in Europa voranzutreiben und ihre neue Firma HK Germany zu lenken“, zitiert die Bild-Zeitung einen „Klum-Vertrauten“. Es soll sogar schon eine konkrete Adresse in der Berliner Vorstadt geben – die Supervilla Da Vinci.

Doch Heidi-Fans brauchen sich nicht auf den Weg nach Potsdam machen, um ihr womöglich bei der Besichtigung zu begegnen oder selbst einen Blick auf das Haus zu machen.

Wie die MAZ schon berichtete, ist die Villa Da Vinci in der Leonardo-da-Vinci-Straße bislang nur ein Projekt mit Baugenehmigung. Errichtet wird sie erst, wenn es einen Käufer gibt.

So soll die Villa Da Vinci von der Straße aus aussehen. Quelle: CAI Group

Doch wenn Heidi Klum sich für Potsdam und dieses Haus entscheidet, werden ihr fast alle Wünsche erfüllt. Großzügige Zimmer, ein Entertainment- und ein Wellnesscenter, selbst ein Whirlpool auf dem Dach werden im Prospekt des Projektentwicklers „Cai Group“ angepriesen. Im Keller wartet eine Tiefgarage mit beheizbarer Zufahrt für acht Autos. Die Firma mit Sitz in Berlin und Saint-Tropez, ist nach eigenen Angaben „auf die Entwicklung von hochrentablen Immobilienprojekten an der Côte d’Azur“ spezialisiert.

Die Potsdamer Villa ist eigentlich eine Doppelvilla für zwei Käufer, kann aber auch als „Einfamilienhaus“ errichtet werden. Dann verdoppeln sich Wohnfläche und Stellplätze sogar – aber auch der Preis. Gegenüber der MAZ hat Architekt Felix Geffe von rund elf Millionen Euro gesprochen.

Nur eines fehlt dem Projekt: der in Potsdam so begehrte Wasserblick. Denn trotz der Nähe zum Heiligen See befindet sich das Baugrundstück in einer Privatstraße mit einigen Neubauten ohne Uferstreifen, wie ihn andere Promis wie Hasso Plattner, Wolfgang Joop oder Günter Jauch in der Berliner Vorstadt genießen oder genossen haben.

Supermodel und Showmasterin Heidi Klum. Quelle: Jens Kalaene

Germany’s Next Top Model drehte gerade erst bei Potsdam

Es gibt übrigens noch ein weiteres Indiz, dass dafür spricht, dass etwas an dem Gerücht dran ist: Schon kürzlich hatte Heidi Klum bei Dreharbeiten für ihre Sendung „Germany’s Next Top Model“ (GNTM) in Beelitz-Heilstätten Gespräche mit ihrem Makler geführt, der „endlich mal was Passendes“ für sie gefunden hatte.

Aber war das damals ernst gemeint und bezog es sich auf die Villa Da Vinci? In die Beelitzer-Heilstätten würde Heidi Klum jedenfalls nicht ziehen. Schließlich soll es dort ja spuken.

Von Peter Degener