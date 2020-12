Potsdam

Corona-Fall in der Lehrerschaft der Potsdamer Voltaireschule: Wie die Stadt Potsdam und das Staatliche Schulamt in Brandenburg an der Havel auf MAZ-Anfrage bestätigen, laufen nach einem positiven Testergebnis in der Lehrerschaft derzeit die Ermittlungen des Gesundheitsamtes. Eine Klasse ist nach Informationen des Schulamtes derzeit in Quarantäne, ob weitere Klassen dazukommen, werden die weiteren Entwicklungen zeigen.

Auch in der Lehrerschaft selbst befinden sich Kontaktpersonen ersten Grades, für die das Gesundheitsamt die häusliche Quarantäne angeordnet hat. Es gibt allerdings unterschiedliche Angaben zur Anzahl der Lehrer. Laut Stadt handelt es sich um neun Lehrkräfte, das Schulamt ist am Montagnachmittag über 15 Lehrkräfte informiert.

Aktuell keine Schließung der Schule geplant

In der Stadt machen nach dem Vorfall Gerüchte die Runde, dass die Schule geschlossen werden soll. Stadt und Schulamt dementieren: Eine Schließung der Schule steht aktuell nicht zur Debatte. „Das Gesundheitsamt hat keine Schließung angeordnet“, erklärt Stadtsprecherin Juliane Güldner.

Was als nächste Vorsichtsmaßnahme greifen könnte, ist die Einführung des Unterrichts im Wechselmodell für bestimmte Jahrgänge – vorausgesetzt die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam steigt auf mehr als 200 und es gab in den letzten sieben Tagen einen positiven Fall. „Sollte das der Fall sein, greift diese Maßnahme“, sagt die Leiterin des Staatlichen Schulamtes, Janina Kolkmann, auf MAZ-Anfrage. Im Fall der Voltaire-Schule würde das Wechselmodell laut Kolkmann die Jahrgänge 10, 11 und 12 treffen. Aktuell ist in Potsdam die Marke aber noch nicht erreicht, am Montag lag die Inzidenz bei 170,8.

Von MAZonline/off