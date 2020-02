Potsdam

Die Schüler der Gesamtschule am Schilfhof turnen ab sofort in der Vierfeld-Halle des Schulzentrums am Stern in der Gagarinstraße. Ihre eigene Sporthalle ist aktuell gesperrt. Mit zwei weiteren Standorten ist der Aufwand für alternative Sporträume aber nicht ohne – ein Busshuttle-Service wurde eingerichtet.

Weil im Oktober vergangenen Jahres unter dem Boden der Turnhalle der Gesamtschule Schimmel festgestellt wurde, hat die Stadt Potsdam aus Angst vor Schimmelsporen in der Luft die Halle geschlossen. Nun gibt es Ersatz. Vor allem die Vierfeld-Halle des Schulzentrums am Stern öffnet die Türen für die Schüler. Aber auch in der Motorhalle und in der Turnhalle der Weidenhofgrundschule finden einzelne Sportstunden statt, teilt die Stadt Potsdam in einer Pressemitteilung mit.

Busshuttle für Schüler

Um möglichst wenig Zeit zu verlieren, setzt die Stadt ein Busunternehmen ein, dass die Schüler zwischen den Standorten transportiert.

Auch für die Vereine Fortuna Babelsberg und FSV 74 Babelsberg hat die verschimmelte Halle der Gesamtschule am Schilfhof Auswirkungen: Sie verzichten für die Schüler auf eines der vier Felder des Schulzentrums und weichen Montag, Mittwoch und Donnerstag jeweils zwischen 16 und 17:30 Uhr auf die Kunstrasenplätze aus.

