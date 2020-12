Potsdam

Die erste Potsdamer Schule muss wegen der Corona-Lage ihren Unterricht komplett umstellen: Das Gesundheitsamt hat für die am Schlaatz gelegene Gesamtschule am Schilfhof ab sofort Distanzunterricht angeordnet. Es gebe aktuell sechs Infektionen in unterschiedlichen Klassen. Dieses diffuse Geschehen solle durch die Maßnahme unterbunden werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Schule werde aber nicht geschlossen, betont eine Stadtsprecherin, es finde weiterhin Unterricht statt.

Bereits seit dem vergangenen Freitag darf der achte Jahrgang die Gesamtschule nicht mehr betreten; binnen zwei Wochen waren neun Corona-Infektionen unter den Schülern dieser Klassenstufe entdeckt worden. Diese Anordnung wäre eigentlich an diesem Freitag ausgelaufen. Schon bei Bekanntwerden der Fälle hatte das Potsdamer Gesundheitsamt auf den Distanzunterricht für alle Schilfhof-Schüler gedrungen, war aber beim zuständigen Schulamt abgeblitzt.

Anzeige

In diesem Jahr kein Schulbesuch mehr

Bislang trifft die Verwaltung keine Aussage zur Länge der Schließung. Es ist aber davon auszugehen, dass die Schüler erst im neuen Jahr in die Schule zurückkehren werden – eine entsprechende Ankündigung hatte die Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD) in dieser Woche im Hauptausschuss gemacht: „Lehrer und Schüler, die sich derzeit in Quarantäne befinden, sollen nicht mehr vor Beginn der Weihnachtsferien in den Unterricht zurückkehren.“

Meier hatte auch verkündet, dass die Oberstufen der Potsdamer Schulen von weiteren Maßnahmen betroffen sein werden. Die Stadt will die Regeln, die ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 Infektionen gelten, schon jetzt anwenden. „Die Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Oberstufenzentren werden in kleinere Lerngruppen aufgeteilt und teils in Präsenz und teils im zuhause unterrichtet. Ausgenommen davon sind Schüler in den Abschlussklassen und im letzten Ausbildungsjahr, die im Präsenzunterricht bleiben sollen. Für alle Jahrgänge wird der Schulsport untersagt – mit Ausnahme der sportlichen Spezialklassen.

Weitere vereinzelte neue Corona-Fälle gab es in der Evangelischen Grundschule, der Weidenhof-Grundschule sowie dem Leibniz-Gymnasium in Potsdam. Die Kita Zauberwald in der Waldstadt meldet ebenfalls eine Infektion. Dort, wie auch in der bereits gestern bekannt gewordenen Kita Sternenkinder, werden die Kinder im Testzentrum in der Metropolis-Halle abgestrichen. Die Ergebnisse sollen bis Montag vorliegen.

Lesen Sie auch: Das Corona-Update für Potsdam

Von Saskia Kirf und Peter Degener