Nauener Vorstadt

Potsdams Stadtpolitik und die Verwaltung hatten den gordischen Knoten im Streit um künftige Schulstandorte zerschlagen, doch die Kritik reißt nicht ab. Die Idee: Das Oberstufenzentrum I an der Jägerallee soll zerschlagen und dort die „Schule am Schloss“ als Gesamtschule entstehen. Dann könnte an der Pappelallee ein Gymnasium gebaut werden – die über die Schulplanung zerstrittenen Fraktionen könnten allesamt das Gesicht wahren, letztlich bekäme jeder irgendwie seinen Willen.

Nachbarn sorgen sich um Ruhe und Sauberkeit

Am Wochenende haben sich die Nachbarn des bisherigen OSZ an der Garde-Ulanen-Kaserne per Mail an die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung gewandt. Das Schreiben liegt der MAZ vor. Das Problem: Direkt neben dem Schulgelände liegen 13 Eigentumswohnungen mit derzeit rund 35 Bewohnern, darunter „zahlreiche Familien mit kleineren Kindern, Freiberufler, Pensionäre“. Diese sorgen sich nun um Ruhe und Ordnung. Zudem kritisieren sie, von den Plänen nicht unterrichtet zu sein, es gebe nicht einmal einen Ansprechpartner in der Verwaltung. „Wir zahlen hier alle sehr viel Geld dafür, dass wir hier in Ruhe leben können“, schreibt eine Vertreterin der Eigentümergemeinschaft in der Mail an die Politik. „Diese Ruhe sehen wir jetzt in Gefahr, wenn der Schulbetrieb nicht mehr wie jetzt gegen 14 oder 15 Uhr endet, sondern gegebenenfalls bis in die Abendstunden fortgesetzt wird.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Eigentümer haben eine Reihe von Argumenten gegen eine weiterführende Schule in der direkten Nachbarschaft zusammengetragen. Sie führen einen Ensembleschutz des Geländes an, befürchten Bring- und Abholverkehr der Eltern oder, falls die Schüler mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen, gefährliche Situationen in der engen Jägerallee. Anders als das OSZ würde eine Gesamtschule vor allem von einheimischen Schülern besucht, was – so die Nachbarn in ihrem Schreiben – „in den Abendstunden mit großer Wahrscheinlichkeit ein Lärm-Problem und damit auch ein noch stärkeres Müllproblem“ verursachen werde.

Lehrer und Verbände sind entsetzt

Die Anwohner und Eigentümer sind nicht die ersten Unzufriedenen. Der Brandenburgische Lehrerverband äußerte sich entsetzt zu den Plänen, die Berufsschule aufzulösen und die Schüler zu verteilen, so Verbandspräsident Thomas Pehle. „Offiziell wird von Verlagerung gesprochen, aber jedem sollte klar sein, dass dieser Beschluss einer Auflösung des OSZ gleichkommt.“ Die Ansicht dass „Technikberufe nun langfristig in andere Standorte integriert (...) werden und es also nicht um eine kurzfristige Komplettschließung gehe“, sei Augenwischerei. „Warum wird nicht intensiv an einem neuen Standort geplant?“, fragt Pehle.

Auch Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und Wirtschaftsrat sind auf die Barrikaden gegangen. Sie alle fürchten um die Qualität der dualen Ausbildung und um die Chancen der Auszubildenden. Nun also stimmen auch die Anwohner in den Chor ein – allerdings sind es nicht die Bildungsbelange, um die sie sich sorgen.

Den Plänen zufolge soll im Schuljahr 2021/2022 der Umzug der Gesamtschule „Am Schloss“ vorbereitet und zum Schuljahr 2022/2023 vollzogen werden. Die Bildungsgänge des OSZ I-Technik Potsdam sollen an die umliegenden Oberstufenzentren der Stadt und der Landkreise verteilt werden.

Missstimmung im Rathaus

Zuvor war es in der rot-rot-grünen Rathauskooperation zu ernsthafter Missstimmung gekommen. Denn eigentlich hatten sich die Fraktionen in ihrem Kooperationsvertrag darauf geeinigt, in Potsdam gar keine neuen Gymnasien bauen zu wollen. In den verschiedenen Stufen der Schulleitplanung wurde dann klar, dass die SPD von diesem Plan abweicht und ein Gymnasium an der Pappelallee will – dort sollte eigentlich die Gesamtschule „Am Schloss“ eine feste Heimat finden. Stattdessen hätte die Schule nun nach Krampnitz ziehen sollen, eine Idee, die nicht überzeugte. Anfang Juni kam dann der überraschende Kompromissvorschlag auf, das Oberstufenzentrum in bester Stadtlage zu zerschlagen, um dort Platz für die Gesamtschule zu schaffen, die derzeit in Containern am Volkspark ihre Schüler unterrichtet.

Am Mittwoch wird die Stadtverordnetenversammlung in einer außerordentlichen Sitzung über die Schulleitplanung entscheiden, eine politische Mehrheit für die vielerorts so ungeliebte Rochade gilt als sicher.

Von Saskia Kirf