Potsdam

Nach den Beschlüssen der Landesregierung bereiten sich die Händler in Potsdam auf weitreichende Lockerungen des Corona-Lockdowns vor. Knapp zwölf Wochen nach der Schließung weiter Teile des Einzelhandels dürfen die Geschäfte ab Montag wieder öffnen – unter strengen Auflagen. Dazu zählen unter anderem eine vorherige Terminvereinbarung, maximal ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche und das Erfassen von Personendaten.

Viele Fragen waren nach den Beratungen zwischen Bund und Ländern am Mittwoch noch offen, wie es mit dem Corona-Lockdown weitergehen wird. Die Händler in Potsdam hingen, was ihre Perspektive angeht, bis Freitagabend in der Luft. Erst gegen 19 Uhr trat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke vor die Presse, um über die Details zu informieren. „Das hätte deutlich schneller gehen müssen“, kritisiert Frank Kosterka, Manager des Stern-Centers. „Unsere Mieter müssen sich schließlich darauf einstellen können.“ Die Mitarbeiter der Geschäfte im Stern-Center seien am Freitag fast alle vor Ort gewesen, dekorierten um und bereiteten die kommende Woche vor – ohne genau zu wissen, wie es weiter gehen wird

Händler müssen vorbereitet sein

Zunächst war noch unklar, wie Brandenburg bei der Öffnung des Einzelhandels verfahren wird. Weitgehende Einigkeit herrschte zwischen Regierung, Kommunen und Landkreisen, dass man landesweit einheitlich vorgehen wollte.

Dirk Sadrinna und sein Team von Herrmanns Männermode in der Brandenburger Straße sagt: „Wir haben uns so vorbereitet, dass wir ab Montag ganz normal unter Einhaltung der Hygieneregeln und mit Terminvereinbarung für unsere Kunden öffnen können.“ Schon in den letzten Tagen hätten sie fleißig daran gearbeitet, das Geschäft für die Frühjahrs- und Sommerkollektion umzugestalten.

„Click and Collect“ keine neue Idee

„Ich hoffe sehr, dass sich genug Kunden melden, um einen Termin zu vereinbaren, sodass sich das Ganze am Ende überhaupt rechnet“, sagt Sadrinna. Die Öffnung bedeute nämlich auch, dass Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt und der volle Lohn bezahlt werden müsse. „Das geht nur, wenn Kunden Termine vereinbaren.“ Die Bestellung per Online-Shop sollen unterdessen beibehalten werden. Lieferungen in Potsdam und im Umkreis von 25 Kilometern sind kostenlos.

Für viele Händler sind die jetzigen Lockerungen nämlich nicht wirklich neu. Mit „Click and Collect“ gab es in den vergangenen Wochen schon ähnliche Angebote in Potsdam. Die Kunden konnten online bestellen und sich die Ware nach vorheriger Terminvereinbarung vor Ort abholen. Jetzt dürfen sie auch wieder den Laden betreten. „Ich finde es toll, meine Kunden endlich wiedersehen zu können“, sagt Jana Rose von Deine neuen Schuhe (DNS) in Potsdam.

Schuhe im Schaufenster ausgestellt

Der kleine Laden in der Dortustraße war zu Beginn des zweiten Lockdowns über Weihnachten gänzlich geschlossen, bevor Jana Rose das „Window-Shopping“ für sich entdecktet hat. „Wir haben unsere Schuhe im Schaufenster ausgestellt, schön dekoriert und mit dem Hinweis auf unsere Telefonnummer versehen.“ Hatte ein Kunde eine Auswahl getroffen, konnte er im Geschäft einen Termin vereinbaren, die Schuhe anprobieren und kaufen. Das neue Konzept der Landesregierung hat lange auf sich warten lassen, kritisiert Jana Rose. Viel Zeit zum Reagieren blieb ihr darauf jetzt aber auch nicht. „Ich habe den ganzen Laden noch voller Winterschuhe und die Frühjahrsware ist auch schon da“, sagt sie. Das sei schon sehr chaotisch. Hinzu kommt die kleine Verkaufsfläche von rund 20 Quadratmetern. Ob hier am Montag die Kunden wirklich wieder rein dürfen, wusste Jana Rose am Freitag noch nicht genau.

Viele kleine Läden in der Innenstadt

Die neuen Regeln kritisiert auch Patrick Grossmann, Sprecher der Händlerinitiative „Ici“ in Potsdam. Vor allem in der Innenstadt gebe es eine solch kleinteilige Struktur, dass viele Läden gar nicht die geforderten 40 Quadratmeter Verkaufsfläche erreichen. Ihm ist auch nicht der Zweck einer Terminvereinbarung ersichtlich. „Das schießt am eigentlichen Problem vorbei“, so Patrick Grossmann. Die Praxis sehe anders aus.

Gleichzeitig bleibt die Frage: Wer soll das wie kontrollieren? „Ich finde es gut, dass endlich was passiert, doch die logistische Feinarbeit ist noch nicht ganz ausgereift“, sagt Grossmann der ein großes Netzwerk zu den vielen Händlern in der Innenstadt hat. Bis zum frühen Abend waren noch keine rechtlichen Rahmenbedingungen der neuen Eindämmungsverordnung veröffentlicht. Das traf vor allem die großen Handelsfilialen, die einen gewissen Vorlauf brauchen.

„Wir bereiten uns auf alle Szenarien vor und bewerten, welche Umsetzungsoptionen für uns bei Media Markt und Saturn in Frage kommen – auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten“, teilte ein Unternehmenssprecher auf MAZ-Nachfrage mit. Man brauche zuerst die landesspezifische Verordnung mit verbindlichen Öffnungsoptionen. Die verbleibende Zeit vom späten Freitagabend bis Montagmorgen ist kurz.

Von Marcus J. Pfeiffer