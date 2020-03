Einen Tag vor Ladenschluss in Potsdam

Innenstadt/Drewitz

Mit quälender Langsamkeit zählt der junge Mann sein Kleingeld ab. 70 Cent, 75, 80. Münze für Münze legt er dem Kassierer in die Hand, um eine Flasche Pfefferminzlikör und zwei Körnerbrötchen zu bezahlen. Um die 30 Kunden drängen sich am Dienstagmittag in einem Supermarkt in der Potsdamer Innenstadt im Kassenbereich. Abstand? Fehlanzeige. Wer hier versucht, Platz zum Vordermann zu lassen, wird einfach überholt.

Am Morgen ist eine Allgemeinverfügung des Potsdamer Oberbürgermeisters Mike Schubert in Kraft getreten, die das öffentliche Leben reduziert: Cafés und Restaurants sollen einen Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen ihren Gästen gewährleisten, Bars dürfen gar nicht mehr öffnen. Ab Mittwoch werden dann auch die meisten Geschäfte nicht mehr öffnen dürfen – auf Geheiß der Bundeskanzlerin hat die Brandenburger Landesregierung eine entsprechende Verordnung erlassen. Supermärkte, Drogerien, Apotheken und andere Geschäfte des notwendigen Bedarfs sind ausgenommen, die Gastronomie darf tagsüber Gäste bewirten – mit Einschränkungen bezüglich des Platzangebots.

Geschäftige Innenstadt

Das gilt in Potsdam schon jetzt, wird aber, das lässt sich in der City beobachten, nicht eingehalten. In den Cafés und Restaurants sitzen die Gäste wie eh und je zusammen, gesperrte Tische sind nicht zu finden. Auf der Brandenburger Straße sind nicht weniger Menschen unterwegs als üblich: Flaneure, Büroangestellte und Eltern mit Kinderwagen. Doch die Mienen sind sorgenvoll, die Gespräche drehen sich um das Coronavirus, um die kommenden Restriktionen, um die Zukunft.

Zurück im Supermarkt: Die Flasche Pfeffi ist erstanden, der Mann geht seines Weges. Der Kassierer, in dessen Hand sich das zusammengestotterte Münzgeld liegt, trägt keine Handschuhe. Zwei seiner Kollegen an den anderen Kassen hingegen schon. Darauf angesprochen ist er verwundert – über die behandschuhten Kollegen. „Die haben bestimmt Angst vor diesem Virus“, sagt er. Und wirkt dabei nicht, als könne er die Angst nachvollziehen.

Der junge Kassierer wird weiter arbeiten, Supermärkte sind von den Schließungen ausdrücklich nicht betroffen. Die meisten Geschäfte müssen aber dicht machen, andere haben am Dienstag gar nicht mehr geöffnet. Wer etwa beim Fahrrad-Vermieter Swapfiets, der erst seit Anfang März an Potsdam vertreten ist, noch spontan ein Rad abholen will, um Keimen in Bussen und Bahnen auszuweichen, steht vor verschlossener Tür. „Wir haben aus Rücksicht auf unsere Mitarbeiter geschlossen“, heißt es am Telefon. Die Räder würden aber weiterhin direkt an die Haustür geliefert.

Dieser Schuhladen in der Potsdamer Fußgängerzone bittet die wenigen verbliebenen Kunden auf bargeldlose Zahlung umzusteigen. Quelle: Saskia Kirf

Die Schuh- und Modegeschäfte, die Parfümerien, Juweliere, Optiker: weitgehend leer. Kaum ein Kunde will noch einkaufen, egal, wann es wieder möglich ist. Manche Händler bitten die verbliebenen Kunden, nur noch bargeldlos zu bezahlen, viele haben unabhängig von der angeordneten Schließung die Öffnungszeiten bereits eingeschränkt, weil Personal ausgefallen ist.

Auch das Karstadt-Kaufhaus im Stadtpalais wird schließen müssen, es versucht auf den letzten Drücker noch einmal, mit stark reduzierten Oster-Süßwaren Kunden anzulocken. Doch auch hier sind die Gänge leer. In der Drogerie DM, auch diese darf weiter öffnen, ist hingegen fast alles wie immer, abgesehen von den gelichteten Regalen. Dazwischen hängen Zettel mit der Bitte beim Anstellen zwei Meter Abstand zu halten. „Sehr viele Kunden heben Geld ab, das ist ungewöhnlich“, sagt die Kassiererin. „Aber ansonsten ist alles normal.“

Ruhiges Stern Center

Auf dem Parkdeck des Stern Centers rollen vollgepackte Einkaufswagen. Waschmittel, Nudeln und Getränke machen den Wagen schwer zu lenken. Aufpassen müssen die Einkäufer aber kaum. Es gibt nur wenige Autos, die sie anstupsen könnten. Im Stern Center ist es ungewohnt ruhig: „Normalerweise ist auf dieser Seite mehr los“, findet ein italienischer Eisverkäufer. Er muss es wissen, seine Kühltruhe steht zwischen den Ladentüren mitten im Gang. Obwohl das Eis so unangetastet verlockend wirkt, wird er es kaum los. „Die Leute haben Angst und kommen deswegen nicht. Aber es ist besser so. Dann bleiben alle gesund.“

Immer wieder werden Potsdamer vom Amt gebeten Zuhause zu bleiben. Eine Infektion bedeutet die Vorsichtsmaßnahme nicht. Sie könnte aber jeden treffen. So hamstern viele Einkäufer der großen Supermärkte. Bücher horten die Menschen dabei aber nicht: Der Buchladen ist fast leer. Eine Verkäuferin berichtet von wenigen Kunden, die dann allerdings gleich einen Stapel Bücher kaufen würden. Die meisten seien ohnehin schon am Freitag da gewesen, um Lernhefte für ihre Kinder zu kaufen. Einen Tag vor der Schließung aller Läden, die nicht die Grundversorgung abdecken, wird es still im Stern Center. „Es ist schon unheimlich. Die Geräusche fehlen“, sagt die Buchverkäuferin.

Im Media Markt hingegen ist mehr los. Vor allem die Computerabteilung hat seit Freitag zu tun: „Die Leute kaufen Notebook fürs Home Office“, sagt ein Verkäufer der Abteilung. Der Preis spiele da nicht mehr die wichtigste Rolle. Der zweite Verkaufshit in der Corona-Zeit: Konsolen und Filme. „Die meisten kaufen die Nintendo Switch, damit sie eine Beschäftigung für die Quarantäne haben“, sagt ein Verkäufer. Mit Blick auf die Zahlen, würden aktuell auch 50 Prozent mehr Filme verkauft.

Besonders beliebt vor der Schließung des Media Marktes: Nintendo Switch für 214 Euro. Quelle: Jan Russezki

Von einem Ansturm kann aber nicht die Rede sein. Nur im Vergleich wirkt das Geschäft belebt. Auf den Gängen schlendern wenige Menschen. Einige Bekleidungsgeschäfte haben verfrüht ihre Rollläden heruntergelassen, der öffentliche Gastronomiebereich ist gesperrt. Stern-Center Leiter Frank Kosterka erklärt: „Wir können bei den vielen Plätzen nicht sicherstellen, dass die Mindestabstände zwischen den Kunden eingehalten werden.“

Der öffentliche Bereich zwischen den Restaurants im Stern-Center wurde zur Sicherheit geschlossen. Quelle: Jan Russezki

Rund 25 Prozent der Läden schließen ab Mittwoch. Für ein Schuhgeschäft, das vor einer Woche erst öffnete st das schlechtes Timing. Die Rabatte sollen aber nach der Corona-Zeit wieder angeboten werden. „Die Waren sind ja da“, sagt die Verkäuferin.

Mehr zum Thema:

Von Saskia Kirf und Jan Russezki