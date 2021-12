Potsdam

Die schlechte Nachricht: Corona hat uns schon wieder den Blauen Lichterglanz samt Budenzauber vermasselt. Und die gute: Potsdam hat trotzdem einen Weihnachtsmarkt! Er ist 48 mal 36 Zentimeter groß, besteht aus 500 Teilen und ist dieses Jahr schon das zweite MAZ-Puzzle von Jörg Hafemeister. Hier erzählt er uns, was ihn beim Zeichnen bewegt hat:

„Ein versöhnliches Wimmelbild mit Schnee und so“ für Potsdam

Ich habe mir überlegt: Wenn ich für die Zeitung schon so was Verrücktes wie einen Weihnachtsmarkt zeichnen darf, dann setze ich noch einen oben drauf und platziere ihn dahin, wo er in Zukunft einfach hingehört: auf den neuen Alten Markt! Gleichzeitig ist der Puzzle-Weihnachtsmarkt auch ein Rückblick. Mit einer Einschränkung – Corona und Co. haben hier absolutes Puzzle-Verbot. Ich wollte lieber ein versöhnliches Wimmelbild machen, schön mit Schnee und so.

Karikaturist Jörg Hafemeister hat ein Potsdam-Puzzle gestaltet Quelle: Detlev Scheerbarth

Aber auch der schönste Schnee kann natürlich nicht alles verdecken, den unvollendeten Stadtkanal zum Beispiel. Er liegt verlassen da und ist – Achtung, Rutschgefahr! – spiegelglatt. (Kleines Update: Bei der letzten Stadtversammlung hat leichtes Tauwetter eingesetzt.) Oder die ganzen Finanzlücken: auch 2021 angelt Kommunikationsvorstand Wieland Eschenburg weiter tapfer nach Töpfen für die Stiftung zum Wiederaufbau der Garnisonkirche. Zeitgleich offeriert Oberbürgermeister Mike Schubert in unmittelbarer Nachbarschaft seine Rechenzentrums-Überraschungseier. (Update 2: Vielleicht hätte ich die beiden inzwischen beim Versuch eines Brückenbaus gezeichnet?)

Ein Stück weiter sucht der gute alte Fritz einen Proberaum. Tja, für alte Potsdamer wird es enger in der Stadt! Aber ab wann darf man sich eigentlich „alter Potsdamer“ nennen? Muss man dafür schon ein Langer Kerl gewesen sein? Oder reicht Junger Pionier? Wolfgang Joop war beides nicht, und doch ist er sowohl Zugezogener als auch geborener Potsdamer. Auf unserem Puzzle steht er artig nach einer Zeitung an, bestimmt will er gucken, ob er drin steht. Sein Ex-Nachbar Günther Jauch ist inzwischen alter Neupotsdamer. Auf dem Bild ist er mal nicht im Fernsehen, sondern bei „Tim und Günther“, besser als „Villa Kellermann“ bekannt.

Tannengrün von Baerbock, Potsdamer Hamburger von Scholz

In einer anderen Bude verkauft Annalena Baerbock Tannengrün und Potsdams Kurvenstar Katarina Witt bietet in ihrem Eispalast Eiskugeln feil. Die neuste Hütte von Potsdams spendabelstem Weihnachtsmann ist ebenfalls zu sehen. Sie heißt Minsk und wäre fast zusammen gefallen, hätte sich Hasso Plattner ihrer nicht gerade noch rechtzeitig angenommen. Die Familie Grün war ebenfalls lange schwer beschädigt. Wegen des Vandalismus hat sie sich auf den Landtag verflüchtigt und dient dort nun als ostmoderner Figurenschmuck – schließlich ist der Schlossnachbau ja nun mal ein Nachbau und kein Schloss.

MAZ-Weihnachtspuzzle von Jörg Hafemeister 2021 Quelle: Jörg Hafemeister

Und auch unser neuer Bundeskanzler ist mit von der Partie. Als Hamburger Potsdamer serviert Olaf Scholz stolz Potsdamer Hamburger. Ganz neu: Sein Ampel-Whopper mit schön viel Ketchup, reichlichst Mayo und ein bisschen frischem Salat. Alle sind schon ganz gespannt, wie ihnen das bekommen wird. Apropos alle: Die normalen Leute sind natürlich auch 2021 die Wichtigsten. Wenigstens sollten sie das sein – gilt im Leben wie auf dem Puzzle.

Und wenn das Puzzle dann fertig gepuzzelt ist, reibt sich der eine oder andere Puzzler bestimmt die Augen: Guck an, der Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt, passt ja alles prima! Und recht haben sie! Kein Ding: Der nächste Weihnachtsmarkt kommt bestimmt – fragt sich bloß wann und wo . . .

Von Jörg Hafemeister