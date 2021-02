Potsdam

Die Suche nach Fachkräften ist nicht nur ein Thema unserer Tage. Schon immer waren Spezialisten mit besonderen Kenntnissen hochbegehrt – und genauso wie heute versuchte man sie auch schon in der Vergangenheit mit zusätzlichen Benefits, also Anreizen, zu locken. Die modernen Zauberworte lauten unter anderem Work-Life-Balance, Hilfe bei der Wohnungs- oder Kitaplatzsuche, Umzugsfinanzierung. Aber all das verblasst neben dem, was Friedrich II. aufbot, um einen Herrn namens Johann Rudolph Fischer für Potsdam zu begeistern. Nicht nur eine Wohnung, gleich ein ganzes repräsentatives Haus samt Werkstatt wurde eigens für Fischer – von Hause aus Schweizer, aber lange am Hofe des Fürsten von Anhalt-Köthen tätig – in der Nähe der Berliner Straße erbaut.

Heinrich Ludwig Manger erhielt 1755 den Auftrag, das zweistöckige Haus „mit der benöthigten Auffuhre, Hintergebäude und etwas Stallung“ zu entwerfen. Einziges Problem: Da „der künftige (…) Bewohner noch nicht hier (war), mußte aufs Gerathewohl gebauet werden.“ Doch wer war dieser Johann Rudolph Fischer, dass man ihm noch vor seiner Ankunft schon ein bequemes gemachtes Nest bereitete?

„Fischers besonderes Können bestand in der Fabrikation der vom preußischen König so hochgeschätzten Musikspieluhren“, erläutert Silke Kiesant, Kustodin für Skulpturen und Uhren in der Schlösserstiftung, den besonderen Fachkräfte-Bonus des gebürtigen Baslers. Dem wurde der Umzug von Köthen nach Potsdam nicht nur mit einem schlüsselfertigen Neubau vergolten. Zusätzlich bekam Fischer den Titel eines Hofuhrmachers verliehen. Für seine Waren wurden ihm Zoll- und Akzisefreiheit im In- und Ausland zugesichert; er und seine Söhne wurden nicht nur vom Militärdienst befreit, sondern auch von den als drückend empfundenen Einquartierungen von Soldaten. Dafür musste Fischer dem König helfen, in der „märkischen Streusandbüchse“ ein Mekka der Uhrenproduktion zu schaffen und somit Preußens Strahlkraft als Manufakturstandort zu mehren.

Das Ziffernblatt der Standuhr von Fischer und Kambly im Neuen Palais. Quelle: Julius Frick

Friedrich II. war ein riesiger „Fan“ der komplizierten Kunstwerke, die mittels bestifteter Walzen als Speichermedium auch die schwierigsten Kompositionen wiedergeben konnten. Mit eigenem Geld und der Zusage von Privilegien für Uhrmacher und Uhrenteilezulieferer trieb der König die Gründung der Berliner Uhrenfabrik voran, die von 1765 bis 1769 der berühmte Schweizer Uhrmacher Abraham-Louis Huguenin leitete. Die Fabrik zog weitere hervorragende Uhrmacher ins Land, wie Christian Ernst Kleemeyer aus Sachsen oder Johann Christian Möllinger aus der Pfalz.

Zeugnisse dieser hochentwickelten Uhrmacherkunst finden sich heute zahlreich in Museen und Schlössern. Dass einige von ihnen trotz der Corona-Einschränkungen öffentlich bewundert werden können, ist das Verdienst des Themenportals „Berliner Uhren“ auf einer Digital-Plattform, auf der rund 40 historische Uhren gezeigt werden. Unter https://themator.museum-digital.de bekommen interessierte Laien, Sammler und Fachleute einen fachlich fundierten Überblick über die Zeitmesser-Kunstwerke. Experten des Berliner Stadtmuseums, des Musikinstrumenten-Museums, des Kunstgewerbemuseums und der Schlösserstiftung haben an der Plattform mitgewirkt.

Ein kunstvolles Ziffernblatt. Quelle: Oliver Ziebe

Zu den Initiatoren zählt Silke Kiesant. Die Kustodin für Skulpturen und Uhren in der Schlösserstiftung beschäftigte sich in ihrer Doktorarbeit mit „Prunkuhren am brandenburgisch-preußischen Hof“ – ein schier unerschöpfliches und faszinierendes Feld, wie sie bald feststellte. „Es gab noch so viel spannenden Stoff und ich wollte mich vernetzen.“ Im Digital-Themenportal kann man tief eintauchen in eine Welt, in der Uhren nicht einfach nur pragmatische Zeitmesser waren. Sie waren Statussymbol, Schmuckstück – und bisweilen sogar Musikinstrument. Die Palette war riesengroß. Auf dem Digital-Themenportal sind absolute Highlights versammelt: von Bodenstanduhren über Tisch- und Konsoluhren und Modelle, die fürs Reisen geeignet waren, bis hin zu Wanduhren und Präzisionspendeluhren. Nicht zu vergessen die Turm-, Taschen- und Sonnenuhren.

Eines der frühesten Stücke, die man auf der Plattform bestaunen kann, ist eine Uhr aus der Zeit um 1700: Ein Wecker, der gleichzeitig als Feuerzeug dient. Erfunden wurde das Wunderding von dem eingewanderten Hugenotten Pierre Fromery, der in Berlin zum Hofbüchsenmacher ernannt wurde. „Die kleine Tischuhr löst mit Hilfe des Weckers einen Steinschlossmechanismus aus, der während des Weckvorgangs eine Kerze entzündet.“ Neben den Tisch- und Konsoluhren waren vor allem im 17. und frühen 18. Jahrhundert Wanduhren in Gebrauch. Von Berliner Uhrmachern gab es sowohl einfache als auch raffinierte Ausführungen. Zu den Wanduhren zählen auch die Telleruhren, bei der das Zifferblatt wie ein Prunkteller gestaltet ist. In den kurfürstlichen Schlössern in Berlin und Potsdam gab es seit den 1680er Jahren eine weitere Sonderform, die Spiegeluhren. „Hierbei waren in den Spiegelrahmen Uhren und mitunter auch Kalender integriert“, erläutert Silke Kiesant.

Blick in das luxuriös eingerichtete Gästeappartement im Neuen Palais. Quelle: Julius Frick

Uhren sind für die Stiftungskustodin auch deshalb ein faszinierendes Feld, weil sie die sozialen und wirtschaftlichen Zustände beziehungsweise Umbrüche über die Jahrhunderte hinweg illustrieren. Erfunden wurden die mechanischen Zeitmesser, sogenannte Räderuhren, in den mittelalterlichen Klöstern, wo man nicht einfach in den Tag hineinleben konnte, sondern pünktlich zu den Messen, zum Arbeiten und zu den Schlafenszeiten erscheinen musste. Was allerdings noch fehlte, war das Pendel – das wurde von einem Niederländer namens Christiaan Huygens im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts erfunden. Um 1700 kam auch noch der Sekundenzeiger hinzu. Es gab astronomische Uhren und Uhren, die Aufgang und Untergang der Sonne und des Mondes anzeigten, ebenso wie die Mondphasen, Ihren Siegeszug traten die Uhren jedoch erst mit der aufkommenden Industrialisierung an, als Massenprozesse „auf die Minute genau“ organsiert werden mussten.

Horizontale Tischuhr mit Lederetui. Quelle: Oliver Ziebe

Davor jedoch waren die Zeitmesser auch so etwas wie die Lamborghinis der heutigen Zeit. Und wer es sich leisten konnte, ließ sich gleich zwei Ausführungen desselben Modells anfertigen. Was uns wieder zurück zum Hofuhrmacher Fischer führt. Für seinen allerhöchsten Auftraggeber durfte er sogar ein Zwillingspaar einer Standuhr mit Harfenwerk anfertigen. Als einen Aufstellungsort für die Uhr bestimmte der König das Chinesische Haus, obwohl die Uhr mit dem gediegenen Äußeren wie ein Fremdkörper im Exotik-Ambiente wirkte. Was außerdem stutzig macht: „Normalerweise ließ Friedrich solche Uhren – absolute Luxusobjekte – nur in seinen eigenen Wohnungen oder in besonderen Gästewohnungen aufstellen“, erläutert Silke Kiesant. Warum das Chinesische Haus zu der Ehre kam, lässt sich nicht sagen. Das schildpattfurnierte Zwillingsmodell fertigte Fischer gemeinsam mit Johann Melchior Kambly, der unter anderem als Tischler tätig war. Über drei Meter hoch, schmückte das Prunkstück das sogenannte Tressenzimmer, das zu einem der fürstlich dekorierten Gästeappartements im Neuen Palais gehörte. Es ist noch heute dort zu sehen.

Das Neue Palais. Quelle: Julius Frick

Verborgen im prunkvollen Uhrengehäuse befand sich das von Fischer angefertigte Spielwerk mit einer hölzernen Walze – diese war sozusagen der Speicherchip der damaligen Zeit. Verbunden war die Walze mit einem hackbrettähnlichen Instrument mit Stahlsaiten. Die Walze löste 50 Hämmer aus, an denen sich krumme Spitzen zum Anschlagen der Saiten befanden. Das Harfenwerk konnte zu jeder vollen Stunde ausgelöst werden. Musikstücke für Uhren erfreuten sich riesiger Beliebtheit. Kein Künstler war sich zu schade, eigens kleine Werke dafür zu komponieren. „Mozart, Haydn, Gluck und Bach haben kleine, feine Stücke für Musikuhren geschrieben“, beschreibt die Kustodin das Ansehen der Luxusobjekte. Das Harfenwerk in der Standuhr im Neuen Palais ist allerdings derzeit ausgebaut und befindet sich im Depot.

Die Figur der Urania bekrönt diese Bodenstanduhr. Quelle: Oliver Ziebe

Sonst sind die Spuren von Hofuhrmacher Johann Rudolph Fischer in Potsdam eher spärlich. Sein Haus samt Werkstatt, das ihm der König als großzügiges Einstandsgeschenk hatte erbauen lassen, existiert längst nicht mehr. Es stand in der Nähe des heutigen Standorts des Klinikums „Ernst von Bergmann“, nur einen Steinwurf vom Berliner Tor entfernt, von dem heute nur noch Reste vorhanden sind.

Beruflich musste Fischer trotz der vielen Vorschusslorbeeren manche Durststrecke bewältigen. Der Siebenjährige Krieg versetzte seinem Geschäft einen riesigen Dämpfer. Und der König zeigte sich ziemlich knauserig und widerwillig, wenn es ans Bezahlen der gepriesenen Kunstwerke ging. Einen Posten hatte Fischer immerhin sicher: Er durfte in regelmäßigen Abständen seine Runden durch fast alle Potsdamer Schlösser drehen und die kostbaren Uhren aufziehen und warten. 1778 verstarb Fischer. Sein Sohn Johann George, der die Werkstatt mit bescheidenem Erfolg weiterzuführen versucht hatte, verließ Potsdam dann einige Jahre später. Über das weitere Schicksal der Familie ist nichts mehr bekannt.

Das Themenportal „Berliner Uhren“ ist unter https://themator.museum-digital.de zu finden.

Von Ildiko Röd