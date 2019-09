Auf dem Balkon der Rechtsexperten in Potsdam

Potsdam

Sie stammen aus Sachsen und Niedersachsen, aus Berlin und Baden-Württemberg, aus Thüringen und Hessen, aus Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, aus Ost und West und Nord und Süd. „Für uns spielt es keine Rolle, wo jemand geboren und aufgewachsen ist“, sagt Matthias Dombert: „Wir sind die gelebte Wiedervereinigung.“ Und das an diesem Ort!

80 Mitarbeiter gehören zu „ Dombert Rechtsanwälte“. Die Kanzlei hat sich aufs öffentliche Recht spezialisiert – die Anwälte treten auf den Plan, wenn sich Rechtsfragen und Konflikte auftun, in die der Staat, Kommunen und Behörden involviert sind. Sie beraten unter anderem Landkreise, Städte und Gemeinden, Betriebe der öffentlichen Hand, Unternehmen, Kita- und Schulträger, Verbände... Es gibt nur sehr wenige Kanzleien mit diesem Profil und von diesem Format: in Kiel, in Freiburg, in Köln – und am Potsdamer Jungfernsee.

Vier Etagen. Viele Büros. Konferenzräume. Eine Tiefgarage. Eine Bibliothek. Eine Küche mit Lounge. Zwei Balkone. Der West-Balkon weist auf ein Parkhaus, der Ost-Balkon auf den See – er ist groß, rundum verglast und so nüchtern wie ein Gesetzentwurf. Keine Pflanzen, keine Möbel – dafür ein umwerfender, unverbaubarer Blick in die Natur.

Dominik Lück hat das einzige Büro, das einen direkten Zugang zum Balkon hat. Er geht oft zum Telefonieren nach draußen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Adresse ist jung, aber vielen geläufig: Konrad-Zuse-Ring. SAP-Mitgründer Hasso Plattner lässt das als „Graue Kasernen“ bekannte Areal zum Wohn- und Gewerbestandort entwickeln. Jahrzehntelang waren diese Scholle und der See Niemandsland für die Potsdamer – Sowjetsoldaten und DDR-Grenzer ausgenommen. Der Ort ist historisch. In der Kanzlei hat man daher nicht zufällig entschieden, großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien aus der Wendezeit aufzuhängen: die zwischen Babelsberg und Kohlhasenbrück abrupt endende Straße, ein Trabi auf dem Weg durchs Mauerloch, die Glienicker Brücke, Demonstranten, die am 4. November 1989 auf dem Platz der Nationen (heute Luisenplatz) ihre Rechte einfordern.

„Wir gestalten Veränderungsprozesse“

„Umbrüche – Veränderungen“, sagt Klaus Herrmann. Er ist Partner in der Kanzlei und berät Kommunen zu Satzungsfragen, zum Dienst- und Abgabenrecht. „Nichts muss bleiben wie es ist, nichts steht fest. Das steckt in diesen Bildern: Dass man es schaffen kann, selbst wenn die Aufgabe noch so groß ist. Genau das macht auch unsere Arbeit in der Kanzlei aus: Wir helfen bei Veränderungen, wir gestalten Veränderungsprozesse.“

Balkon oder schon Dachterrasse? Wie auch immer – der Blick ins Grüne und auf den See ist wundervoll, auch bei Regen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Seit Stunden schon geht ein Landregen nieder. Der See, der nur ein paar Meter vorm Balkon liegt, zeigt sich an diesem trüben Tag so dunkelgrau und stumpf wie ein Stück Blei. Umso satter leuchten das Grün der Böschung, das Pink der Rosen in den geschwungenen Beeten. Aber Vorsicht: Aquaplaning auf dem Balkon! Die Aussicht ist heute besser von drinnen zu genießen.

Den sachlichen Viergeschosser schon als Rohbau übernommen

Seit einem Jahr genießen „ Dombert Rechtsanwälte“ das Privileg dieser gleichermaßen berauschenden wie beruhigenden Kulisse. Die Residenz in einem der prächtigsten Häuser der Mangerstraße war der 2002 von Matthias Dombert und Janko Geßner gegründeten Kanzlei über die Jahre zu eng geworden. Auf der Suche nach einer passenden Immobilie stieß die Sozietät auf das aufstrebende Viertel am Ufer des Jungfernsees. Den sachlichen Viergeschosser konnte man bereits als Rohbau übernehmen. Die Grundrisse, die Böden und Wände, die Beleuchtung, die Kunst in den Büros, Fluren und Treppenhäusern: Die Anwälte haben von Beginn an alles nach ihren Bedürfnissen und ihrem Geschmack mitgestaltet. Aber obwohl man sich das neue Haus ganz und gar zu eigen machen konnte – der Abschied aus der gediegenen Joop-und-Jauch-Nachbarschaft hinaus an den Stadtrand fiel nicht jedem leicht.

Die Kanzlei hat sich in ein modernes Haus auf dem jungen Jungfernsee-Campus eingemietet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Angekommen sind sie nun aber doch – die Vorteile liegen auf der Hand, denn zur idyllischen See-Lage kommen die Annehmlichkeiten der Stadt: Die Verkehrsanbindung ist gut, das Internet schnell. Man arbeitet mit etablierten Unternehmen wie dem Software-Riesen SAP und mit vielversprechenden IT-Pionieren Tür an Tür und mit dem Entwicklungsgebiet Krampnitz im Rücken. Wie sagte der Oberbürgermeister zur Eröffnungsfeier noch gleich? – „Willkommen in der neuen Potsdamer Mitte!“ Stadtvillen, Büros, Wohnungen, Gewerbe: Die Baukräne werden sich noch eine Weile drehen.

Beim Telefonieren im Freien ist nicht nur der Empfang besser

Dominik Lück berät Unternehmen, Kommunen und die Verwaltung zum Umgang mit dem Datschenschutzrecht sowie zu Auskunfts- und Akteineinsichtsbegehren. Lück ist viel unterwegs, tourt wie die meisten seiner Kollegen durch ganz Deutschland – und hat das einzige Büro bezogen, das einen direkten Zugang zur Terrasse hat. Gegen 11 Uhr ist die Sonne so weit gewandert, dass er die Balkontür offenstehen lassen kann. Weil zudem der Handyempfang draußen besser ist als drinnen, geht er zum Telefonieren gern und oft ins Freie. „Hin und wieder haben auch wir Verwaltungsrechtler eskalierende Telefongespräche“, sagt Dominik Lück. „Da hilft es, aufs Grüne und aufs Wasser zu schauen, um einen kühlen Kopf zu bewahren.“

