So lebt es sich in Potsdams umstrittenstem Wohnblock

Innenstadt

Hier hat er als Junge im Sand gesessen und gespielt. Kai Pawlik ist gerade ein Schulkind, da wird zu Füßen von St. Nikolai die Baugrube für das Wohnhaus am Alten Markt 10 ausgehoben. Er ist knapp über Fünfzig, als er nach vielen Jahren im Ausland nach Potsdam zurückkehrt.

„Als ich wieder vor dem Staudenhof stand, war ich geschockt“, sagt Kai Pawlik (54). Ist der Anblick erträglicher geworden, seit er hier selbst Mieter ist? Kai Pawlik atmet tief durch: „Du liebe Güte! Man hätte das Gebäude viel besser pflegen müssen – auch wir Bewohner sind da gefragt.“

Der Blick geht nach Osten

Potsdams umstrittenster Block beherbergt insgesamt 182 Apartments – die meisten sind sehr klein, aber jedes hat einen Balkon. Kai Pawlik ist ganz oben im siebten Geschoss zu Hause: „30 Quadratmeter: Vorwärts rein, rückwärts raus. Auch der Balkon ist klein, aber der Wohnung angemessen und ein absoluter Gewinn.“

Der Blick geht nach Osten. Würde Kai Pawlik mit Sonnenaufgang aufstehen und auf den Balkon treten, könnte er von sich behaupten, der Sonne entgegen zu schreiten.

Er sitzt in der Dunkelheit und macht sich Gedanken über die Welt

Aber Kai Pawlik ist längst da, wenn Klärchen die ersten Strahlen schickt. Meist sitze er schon zwischen 1 und 2 Uhr draußen. Er rauche dann eine Zigarette („Nie in der Wohnung!“), schaue in die Dunkelheit und hänge seinen Gedanken nach: „Die Brexit-Debatte im britischen Unterhaus, die Regierungskrise in Italien – und was am letzten Sonntag in unserem Land Brandenburg passiert ist und in Sachsen...“

Er schüttelt den Kopf: „Da kommt man schon ins Grübeln.“ Wenn sich dann endlich die Sonne zeigt und die Potsdamer Silhouette Haus für Haus aus der Dunkelheit schält, hat Kai Pawlik schon ein wenig Musik aufgelegt – gern Klassik, aber auch Rock: „ Bryan Adams zum Beispiel. Etwas, wo es noch richtige Texte zum Mitsingen gibt.“

Balkon an Balkon: der Staudenhof-Wohnblock am Alten Markt 10. Quelle: Bernd Gartenschläger

So sachlich wie die Wohnung des Junggesellen ist auch der Balkon eingerichtet: zwei Holz-Klappstühle mit dicken, karierten Sitzkissen, ein quadratisches Tischlein, drei Blumenkästen. Die Kräuter sind ihm eingegangen, sagt Kai Pawlik, das Bedauern ist deutlich zu hören: „Ich liebe meine Kräuter.“

Einmal habe er sich an einer Chili versucht. „Aber dafür fehlt hier die Sonne. Mir auch.“ Kai Pawlik hat in Mittel- und in Südamerika gearbeitet, „von Mexiko bis runter nach Argentinien“. Er hat sich vom Baufacharbeiter in der DDR in die Bauleitung auf einem fernen Kontinent hochgeschindert.

Vom Bau- und Montagekombinat Ost auf einen fernen Kontinent

Gelernt hat der Babelsberger seine Beruf im Bau- und Montagekombinat Ost (BMK). Er hat als Jungspund an den Wohngebieten Am Stern und Am Schlaatz mitgebaut, an Einfamilienhäusern und am Gasturbinenwerk Thyrow ( Teltow-Fläming).

Er hat Wände gemauert, verputzt, Estriche verlegt und vorgefertigte Bauelemente montiert... Mitte der Neunziger verschlägt ihn die Arbeit zum ersten Mal ins Ausland: In Marmaris in der Türkei baut er drei opulente Villen. Dann geht’s weiter und weiter hinaus in die Welt. Anfangs kommt er immer wieder zurück nach Deutschland, 2002 wandert er aus.

Der Blick geht über die jungen, noch weichen Koniferen in die Ferne. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zuletzt lebt und arbeitet Kai Pawlik auf Mallorca. „Dort hatte ich Kräuter im Garten und morgens ging’s direkt ins Meer.“ So hätte es weitergehen können, weitergehen sollen. „Aber das Leben spielt anders“, sagt Kai Pawlik. Eine Krankheit reißt ihn aus dem Alltag.

Es stellt sich heraus, dass seine Gesundheit so brüchig ist, dass er für den Rest des Lebens mit dieser Bürde leben muss. Kai Pawlik entscheidet sich für Deutschland, weil die medizinische und soziale Versorgung nirgendwo besser sei. „Was wir hier haben, lässt sich mit keinem anderen Land vergleichen“, sagt er. „Allein daran gemessen ist Deutschland ein Schlaraffenland.“

Die Engel der Nikolaikirche sind ganz nahe

In der Ferne erheben sich der Fernmeldeturm auf dem Schäferberg und der Flatowturm im Park Babelsberg, die Heilig-Geist-Kirche, die Hochhäuser am Humboldtring. Der Atlas auf dem Alten Rathaus und die Engel der Nikolaikirche sind ganz nahe. „Wunderbar“ findet Kai Pawlik den Ausblick. Die traurigen Reste des totgestutzten Staudenhof-Gartens und die Brache, auf der bis 2018 die alte Fachhochschule stand, sieht er vom Balkon aus nicht.

Er schaut auf 35 andere Balkone. Auf seiner Höhe, dritter Balkon von links, kündet vertrocknetes Tomatenkraut vom Ende des Sommers. Auf dem Balkon daneben krakeelt eine Spatzenbande, zwei Etagen tiefer legt eine Frau goldglänzende Zierkissen zum Trocknen in die Vormittagssonne. „Wären Sie morgens schon hier gewesen, hätten Sie unsere Frühstücksgäste, die Füchse, gesehen“, sagt Kai Pawlik. Vater, Mutter, Kind – eine ganze Familie scharwenzelt regelmäßig an der Hintertür herum. „Sie glauben nicht, wie edel die Tiere aussehen, regelrecht gepflegt!“

Bis 2022 ist der Staudenhof-Block geschützt. Kai Pawlik ist hin- und hergerissen. „Abreißen oder sanieren? Ich tendiere zum Erhalt.“ Der Zustand sei schlecht, das Haus an sich in Ordnung. „Kleine, bezahlbare Wohnungen werden gebraucht – gerade für ältere Menschen“, sagt Kai Pawlik.

„Und die Lage ist top! Das ist das Filetstück von Potsdam. Ein historischer Ort – nicht nur wegen des Alten Markts, sondern auch durch all das Neue.“ Und bequemer könne man kaum wohnen: Im Erdgeschoss habe er Hausarzt, Apotheke und Sparkasse, bis zur Tram und zur Bibliothek seien es nur ein paar Schritte. Kai Pawlik liest auf Spanisch und Englisch – gerade hat er einen Thriller am Wickel.

Deutsch lernen mit den Flüchtlingen aus dem Haus

Er engagiert sich aber auch im Haus, hilft den Flüchtlingen, die hier leben, mit dem Papierkram und übt Deutsch mit ihnen. „Ich mag Menschen“, sagt er. „Ich finde es schade, dass es nur noch so wenig Zusammenhalt gibt. Das war das erste, was mir aufgefallen ist, als ich zurückgekommen bin. Und dass die Freundlichkeit fehlt, so viel genörgelt wird. Jeder nimmt sich selbst so ernst und so wichtig. Mir fehlen die Lockerheit und die Selbstironie, auch mal über sich selbst zu lachen.“

Kai Pawlik sitzt auf seinem Balkon in der neuen-alten Heimat mit gemischten Gefühlen. Vor ein paar Tagen hat er die Blumenkästen winterfest gemacht. Er hat Basilikum, Schnittlauch, krause und glatte Petersilie gegen junge, noch weiche Koniferen getauscht. Im nächsten Frühjahr will er den Kräutern eine neue Chance geben.

Von Nadine Fabian