Potsdam

Es passiert beinahe täglich: Ortsfremde Autofahrer biegen falsch ab und geraten auf die Straßenbahnschienen statt auf die Straße. An mehreren Stellen in der Stadt verlässt die Tram irgendwann die mit den Autos gemeinsam genutzte Straße und schwenkt auf eine eigene Trasse mit Schienen, die im Asphalt liegen. Und gelegentlich folgt der Tram ein Auto, dessen Fahrer die Tramtrasse für eine reguläre Straße hält. Man sieht es am rückwärtigen Hauptbahnhof bei Rechtsabbiegern aus der Babelsberger Straße Richtung City, bei Rechtsabbiegern aus der Breiten Straße in die Zeppelinstraße zum Luisenplatz oder am Straßenbahnabzweig Kiewitt, wo Geradeausfahrer der Zeppelinstraße geradezu magisch angezogen werden, der Tram zu folgen.

Meistens folgenlos, manchmal nicht

An einigen solcher Stellen bleibt das Versehen folgenlos, weil die Autos am Ende wieder die normale Straße erreichen, doch schon beim Abbiegen von der Breiten Straße wird der Falschfahrer zum Verkehrshindernis, wenn er aus der „Tram-Gasse“, deren Ende er nicht sehen kann, zurückstößt auf die Straße, um doch noch richtig abzuschwenken. Diese Ecke ist ohnehin schon unübersichtlich; das Korrekturmanöver macht es dann noch schlimmer.

Neuralgische und sehr unübersichtliche Stelle, an der Fahrer immer wieder beim Rechtsabbiegen aufs Asphaltgleis geraten: Breite Straße/Zeppelinstraße Quelle: Rainer Schüler

Dauerbrenner ist die Rudolf-Breitscheid-Straße, wo immer wieder Autos im offenen Gleisbett landen, die aus der Anhalt- und der Paul-Neumann-Straße und unter dem Bahndamm hindurch kommen, aber zu früh die Kurve nehmen und dann stecken bleiben, weil sie auf den Schienen aufsitzen und sie ohne fremde Hilfe nicht mehr runter kommen.

An der Ecke Paul-Neumann- und Rudolf-Breitscheid-Straße weist nichts auf die Gefahr durch Straßenbahngleise hin. Quelle: Rainer Schüler

Polizei: Keine Unfallschwerpunkte

Die Polizei sieht das nicht als Unfallschwerpunkt und führt zu dieser Sorte Unfall keine eigene Statistik. Auch die Stadt sieht keine Unfallhäufung und hält die Beschilderung für völlig ausreichend. „Die besagten Bahnübergänge von der Fahrbahn auf besondere Bahnkörper stellen bislang keinen Schwerpunkt bei der Unfallentwicklung dar“, so Stadtsprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage: „Zwar fahren mitunter Fahrzeuge ins Gleisbett, in ihrer Anzahl spielen diese Unfälle jedoch keine größere Rolle im Gesamtunfallgeschehen. Aufgrund ihrer Auswirkungen, insbesondere auf den Tram-Verkehr, erzeugen Unfälle dieser Art aber besonders große Aufmerksamkeit.“

Ein 50-jähriger Fahrer landete Mitte November 2015 am Platz der Einheit im Gleisbett der Straßenbahn. Quelle: Cevin Dettlaff

Viele dieser Unfälle seien auf „besondere Umstände“ zurückzuführen, so Homann: „Ursachen sind häufig Alkohol-oder Drogenkonsum oder körperliche oder altersbedingte Überforderung der Kraftfahrer. Dies würde auch durch eine Sperrmarkierung nicht verhindert werden können.“ Die benannten Übergangsbereiche seien „mit allen erforderlichen Verkehrszeichen und -einrichtungen versehen, so dass aktuell kein weiterer Regelungsbedarf besteht“.

Fahrlehrer hat Bedenken

Das sieht Fahrlehrer Manfred Joppich anders. Er fährt häufig dort entlang und trainiert das auch mit seinen Schülern: „Vor allem Ortsunkundige und alte Menschen haben da Probleme“, erzählt er. „Unter 20 Fahrschülern muss ich bei einem eingreifen und das Falschabbiegen verhindern.“ Dabei könnte man solche Unfälle leicht vermeiden, findet er, mit einer Warnbeschilderung und deutlicheren Fahrbahnmarkierungen. In Dessau (Sachsen-Anhalt) etwa würden Tramgleise so kenntlich gemacht und Gleisunfälle verhindert.

Solche Zusatzschilder lassen sich überall an Gefahrenpunkten installieren. Quelle: Archiv

Joppich sieht in der Straßenverkehrsordnung eine Reihe von Beschilderungsmöglichkeiten: Vor allem Achtungszeichen böten sich an – mit einem Tram-Kryptogramm darin – oder Vorfahrtzeichen mit einem Zusatzschild, das dem Autofahrer mit Pfeilen zeige: „Die Strecke vor dir ist zweigleisig.“ Auch rot-weiß gestreifte Baken könnte man aufstellen, zwischen denen die Straßenbahn hindurch passt, die aber Autofahrer vom Abbiegen abhält.

Fahrbahnmarkierungen in Farbe

An den asphaltierten Strecken kann sich Joppich zudem besser sichtbare Fahrbahnmarkierungen vorstellen: durchgezogene Linien oder gestrichelte Felder, die ein Überfahren durch Autos unterbinden sollen. Manche Städte malen Straßenbahnpiktogramme oder das Wort TRAM in Großbuchstaben auch direkt auf die asphaltierte Tram-Trasse.Oder sie färben die gestrichelten Flächen grün ein und machen sie damit unübersehbar.

Sperrlinien verblassen immer mehr

Auch in Potsdam machen sich Verkehrsplaner Gedanken. Thorsten Terfort sieht Alkohol als häufigen Grund für das überhastete Abbiegen auf’s offene Gleis, auch Ortsunkenntnis und ungenügende Kennzeichnung der Gefahrenstellen.

„Potsdam ist schon relativ gut abgesichert“, findet er. So gibt es am Hauptbahnhof für Rechtsabbieger eine gestrichelte Fläche auf der Tram-Trasse, aber in verblassendem Weiß. Extra-Schilder mit dem Tram-Symbol stehen dort nur, weil die Straßenbahnstrecke eine Baustelle ist. Man könnte hier eine „unterstützende Beschilderung“ anbringen, empfiehlt Terfort, die die Abbiegesituation erklärt nach dem Navi-Muster: „Bitte nehmen Sie die zweite Ausfahrt!“

Nur mobil und baustellenbedingt ist diese Beschilderung am Hauptbahnhof. Quelle: Rainer Schüler

Am Priesterweg gibt es nahe des Stern-Centers sogenannte Busschleusen. Das sind Aufpflasterungen, die Autofahrer abhalten, darüberzufahren. Auch so etwas könnte man an am Bahnhof oder an der Breiten Straße in Betracht ziehen, sagt Terfort. Farbliche Markierungen auf der Fahrbahn hält er generell für eine gute Achtungsvariante. Er rät der Stadt, das Verkehrsgeschehen an den neuralgischen Punkten über eine gewissen Zeit zu beobachten und die Gründe des Fehlverhaltens der Autofahrer zu erkennen, ehe man Maßnahmen zu einer besseren Lenkung ergreift.

Regelungen sehr verschieden

Die Regelungen an den Gefahrenpunkten sind total verschieden und durchaus nicht ausreichend. Am Kiewitt etwa gibt es gar keine Beschilderung, die auf die Tram-Trasse hinweist, nur eine blasse weiße Linie, die Rechtsabbiegern das Befahren der Schienentrasse verwehren soll.

Am Kiewitt verblasst die Sperrlinie der Tram-Trasse immer mehr. Quelle: Rainer Schüler

Das ist auch so beim Rechtsabbiegen aus der Breiten Straße auf die Zeppelinstraße. Fast schon vorbildlich ist die Beschilderung an der Ausfahrt von der Anhalt- auf die Rudolf-Breitscheid-Straße: Ein Tram-Zusatzschild über dem Stop-Schild, eine für Autos per Schild gesperrte Tramtrasse mit einem Tram-Zusatzschild und eine abgestrichelte Fahrbahn, wenn gleich auch die verblassend. Eine Querstraße weiter, an der Paul-Neumann-Straße, nichts dergleichen: Nur ein Stoppschild, keine Tram-Warnzeichen, keine abmarkierte Straße.

Von Rainer Schüler