Geschlossenes Potsdam: So still ist die Stadt im Corona-Lockdown

Potsdam befindet sich derzeit im Lockdown, Veranstaltungsorte wie Theater, Kino oder Sportstadien sind für die Öffentlichkeit geschlossen. Hinter den Kulissen wird zwar oft weitergearbeitet, doch die Besucher werden vermisst. Betroffene erzählen, wie es Ihnen gerade geht.

Ilka Brombach, wissenschaftlich-kuratorische Leiterin und stellvertretende Direktorin des Filmmuseums

Die kuratorische Leiterin des Filmmuseums Potsdam Ilka Brombach. Quelle: Julius Frick

„Als Leiterin im Filmmuseum Potsdam macht es mich sehr traurig, dass unser Kino geschlossen ist und die Ausstellungen nicht besucht werden können. Immerhin hat unsere Kinoabteilung gerade ein neues Online-Kino gestartet und die Kollegen bereiten weitere virtuelle Angebote vor. Trotzdem schmerzt mich die Situation - wie alle Kulturschaffenden und Kulturliebenden derzeit. Eine Gesellschaft, die Kultur aus den physischen und öffentlichen Orten verbannen muss, erscheint ziemlich trostlos. Trotzdem möchte ich die Klage hintenan stellen. Denjenigen, die gerade in der Familie oder selbst mit Krankheit und Tod konfrontiert sind, gehört im Moment unser Augenmerk und Mitgefühl.“

Heike Bohmann, Geschäftsführerin Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam

Nikolaisaal-Geschäftsführerin Heike Bohmann. Quelle: Julius Frick

„Was ich derzeit empfinde? Lust dabei, Alternativen zu gestalten, Neugierde darauf, technische Innovationen auszuloten und eine große Portion Fürsorge bei dem Gedanken, wie man das gesamte ’Team’ aus Besuchern, Künstlern, Kollegen, freien Mitarbeitern und geringfügig Beschäftigten über diesen langen Zeitraum zusammenhalten und motivieren kann. Und hin und wieder auch mal Müdigkeit. Ich freue mich über die wachsende Solidarität in Potsdam und im Land Brandenburg, die zu gemeinsamen Projekten führt. Im Nikolaisaal und bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci bleiben wir unserem Motto treu: Wir spielen für Sie! Wir schauen, was digital und partizipativ oder live und sicher jetzt und in naher Zukunft möglich ist. Ich finde den kreativen Blick nach vorn spannender als den Status quo zu beweinen – so können wir unseren kulturellen Auftrag definitiv besser erfüllen. Derzeit kommen wir immer freitags um 8 zu Ihnen nach Hause!“

Evelyn Friedrich, Kastellanin Schloss Paretz

Evelyn Friedrich ist Kastellanin im Schloss Paretz. Quelle: Julius Frick

„Es ist sehr schade, dass durch die aktuelle Situation keine Besucher zu uns kommen können, das Schloss lebt von ihnen. Aber wir sind startklar für die Zeit, wenn wir wieder öffnen dürfen. Der Grottenberg ist wieder hergestellt und ist sicherlich ein Highlight für unser diesjähriges Jubiläum. Vor 20 Jahren wurde das Schloss nach seiner Rekonstruierung als Museum wieder eröffnet, das soll im Herbst gefeiert werden. Bis dahin sind wir mit der Organisation beschäftigt und warten sehnsüchtig darauf, dass wir mit einem guten Hygienekonzept wieder öffnen können.“

Predrag Uzelac, Trainer Babelsberg 03

Babesberg-03-Trainer Predrag Uzelac. Quelle: Julius Frick

Wehmütig geht der Blick Richtung Nordkurve. Das ist der Bereich des Karl-Liebknecht-Stadions, in dem normalerweise die treuesten und stimmgewaltigsten Anhänger des Fußball-Viertligisten SV Babelsberg 03 für Stimmung sorgen und ihre Kiezkicker anfeuern. „Es fehlt das Salz in der Suppe“, sagt der 54 Jahre alte Kroate Predrag Uzelac mit Blick auf den seit Anfang November ausgesetzten Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost. „Wir sind aber sehr dankbar, dass wir zumindest trainieren dürfen“, gibt sich der seit einem Jahr für die erste Babelsberger Mannschaft verantwortliche Coach demütig und hofft, dass im Frühjahr zumindest die Hinrunde der Saison 2020/21 zu Ende gespielt werden kann – im Idealfall sogar vor Zuschauern.

Eckhard Schaaf, Geschäftsführer Biosphäre

Biosphären-Geschäftsführer Eckhard Schaaf. Quelle: Julius Frick

„Unsere Tropenhalle ganz leer zu sehen, stimmt mich doch recht nachdenklich. Insbesondere die strahlenden Gesichter der Kinder zu sehen, die gerade die Affen oder Schmetterlinge beobachten, fehlt mir. Zugegeben, so ganz leer ist es bei uns nicht. Die Gärtnerinnen, Tierpfleger und -pflegerinnen und Techniker können wir natürlich nicht einfach ins Homeoffice schicken. Auch ich, als Geschäftsführer der Biosphäre Potsdam, bin oft vor Ort. Doch es hilft nichts. In einer Zeit wie dieser heißt es, durchzuhalten und sich auf die bevorstehende Zeit vorzubereiten und zu freuen. Und genau das tun meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ich, um, sobald wir in eine Normalität zurückkehren können, wieder für alle einen einzigartigen Tropenaufenthalt zu ermöglichen.“

Björn Meding, Betriebsleiter Bäder und Badleiter „Blu“

„blu“-Geschaeftsfuehrer Björn Meding. Quelle: Julius Frick

„Keine Gäste im Bad zu begrüßen, ist schon sehr traurig. Es ist alles viel zu leise. Mir fehlen unsere Gäste! Und in meiner 30-jährigen Laufbahn in Potsdams Bädern habe ich noch nie eine solch kalte Schwimmhalle erlebt (18 Grad Celcius). An einem guten Tag im Winter würden mehr als 2300 Gäste unser Sportbecken, den Familienbereich oder die Saunalandschaft besuchen.“

Bettina Jahnke, Intendantin des Hans-Otto-Theaters

Intendantin Bettina Jahnke und der Technische Direktor Matthias Müller im leeren Theatersaal des Hans-Otto-Theaters. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Für mich ist es furchtbar, durch die leeren Reihen des Theaters zu gehen. Die Mitarbeiter sind fast alle in Kurzarbeit. In den Werkstätten ist alles aufgeräumt. Im handwerklichen Bereich sind viele Kollegen zum Nichtstun verurteilt. Aber angesichts der aktuellen Inzidenzzahlen ist mir auch nicht wirklich nach Theater. Dennoch versuchen wir, auch im Lockdown produktiv zu bleiben: Wir planen die Online-Premiere von „Der Vorname“ am 30. Januar und wollen im Februar ein digitales Lyrikprogramm mit unserem Ensemble starten, bei dem sich die Zuschauer live aus dem Wohnzimmer zuschalten können.“

Matthias Mieke, Pfarrer der Nikolaikirche Potsdam

Pfarrer Matthias Mieke in der Nikolaikirche. Quelle: Julius Frick

„Die Kirche ist täglich geöffnet von 9.30 bis 17.30 Uhr. In dieser Zeit kommen unter der Woche oft weniger als 20 Menschen pro Tag, um zur Ruhe zu kommen oder um eine Kerze anzuzünden. Es ist auch weiterhin Platz für Stille und Gebet im Hause Gottes! Immer sonntags von 10 bis 12 Uhr laden wir zu Orgelmusik und Gesprächsangebot ein: Ruhe, Licht und Klang. Außerdem gibt es auf der Internetseite www.nikolaipotsdam.de Möglichkeiten, Gottesdienst zu Hause zu feiern. So haben wir im Gemeindekirchenrat entschieden und wollen einen zuversichtlichen Blick nach vorn bewahren.“

