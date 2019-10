Potsdam

Die Gesellschaft für Informatik hat den Präsidenten der Universität Potsdam, Oliver Günther, zum Fellow ernannt und damit seine Verdienste als Informatiker gewürdigt. Das teilt die Pressestelle der Uni mit.

Brückenbauer zwischen Politik und Wissenschaft

„Mit Oliver Günther ehrt die Gesellschaft für Informatik einen Wissenschaftler und Hochschullehrer, der in seiner beruflichen Laufbahn als Brückenbauer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik wirkt“, heißt es in der Urkunde, „er hat in der Informatik, der Wirtschaftsinformatik, der Geo- und Umweltinformatik herausragende Forschungsbeiträge geleistet.“ Zudem habe er zahlreiche Unternehmensgründungen gefördert und das internationale Renommee des Faches Informatik gesteigert.

„Ich freue mich sehr über diese Anerkennung, wobei es mir immer darum ging, Informatik nicht nur als technische Disziplin zu begreifen, sondern ihre Rolle in der Gesellschaft zu hinterfragen und ihren gesellschaftlichen Nutzen in den Vordergrund zu stellen“, sagt Günther zu der Auszeichnung.

Größte Fachgesellschaft für Informatik

Die Ehrung fand in festlichem Rahmen auf der diesjährigen Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik in Kassel statt. Neben Günther wurden weitere Wissenschaftler ausgezeichnet. Die Fellowships werden einmal im Jahr vergeben und gelten ein Leben lang. Die Gesellschaft für Informatik ist mit 20.000 persönlichen und 250 korporativen Mitgliedern die größte und wichtigste Fachgesellschaft für Informatik im deutschsprachigen Raum.

