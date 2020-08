Innenstadt

Eine Gesichtsmaske im Kochtopf hat am Samstagvormittag einen Feuerwehreinsatz in der südlichen Innenstadt ausgelöst. In der Max-Volmer-Straße hatte jemand den Mund-Nasen-Schutz durch Auskochen wieder nutzbar machen wollen, die Sache dann aber offenbar vergessen. Das Wasser verdampfte; die Maske begann zu schmoren, und der Qualm fiel den Nachbarn auf. Die riefen gegen zehn die Feuerwehr, die zusammen mit der Polizei anrückte und niemanden rausklingeln konnte. Also brach man die Tür zur Wohnung des 19 Jahre alten Mieters auf und holte den Topf vom Herd, ehe es zu einem Feuer kommen konnte. Der Mieter gestand später ein, aus dem Haus gegangen zu sein und den Kochtopf vergessen zu haben.

