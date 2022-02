Potsdam

Ein Ende der 2G-Regel für öffentliche Sportplätze fordern die beiden Potsdamer Stadtverordneten Tina Lange und Sascha Krämer (beide Linke). Seit Ende November sind in Potsdam unter anderem die Plätze im Volkspark gesperrt, weil sie Stadt die Einhaltung der 2G-Regel nicht kontrollieren kann. Das Land – so die Forderung der Politiker – sollte diese Vorschrift für „unorganisierte Breitensportanlagen umgehend aufheben – vor allem im Sinne der Kinder und Jugendlichen. Sie seien seit zwei Jahren die „am wenigsten beachtete, aber mit am meisten unter den Pandemie-Einschränkungen leidende Gruppe“.

Forderung an Potsdams OB Schubert: Sportplätze wieder nutzbar machen

Von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) wünschen sich die beiden Linken-Politiker aus dem Potsdamer Norden, dass er sich „ebenfalls beim Land für die Aufhebung dieser sinnlosen Einschränkung“ einsetzt. Außerdem soll er sich darum kümmern, dass „die Sportanlagen im Volkspark unter Einhaltung der Vorgaben zumindest zeitweise wieder nutzbar gemacht werden, z. B. indem zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt wird“.

Sportanlagen gehörten derzeit zu den wenigen Orten, „an denen sich Kinder und Jugendliche austoben, bewegen, treffen und frei sportlich betätigen können“, argumentieren Krämer und Lange. Die Schließungen der Sport- und Spielplätze im Außenbereich habe sich bereits im Frühjahr 2020 rückblickend als Fehler herausgestellt, „da verwundert es sehr, dass das Land Brandenburg solche Fehler seit über einem Vierteljahr wiederholt und die Einhaltung von 2G-Regeln auf allen Sportanlagen vorschreibt“, erklären die beiden Kommunalpolitiker. „Dies führt zur absurden Sperrung von frei nutzbaren unorganisierten Sportanlagen im Außenbereich, wie zum Beispiel im Volkspark.“

