Groß Glienicke

Der Streit um die Komplettöffnung des Uferwegs am Groß Glienicker See beschäftigt weiter die Gerichte. Ein Uferanrainer, der im Dezember 2020 mit einer Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan Nr. 8 vor dem Oberverwaltungsgericht gescheitert ist, versucht es nun in der nächst höheren Instanz.

Zwar hatte das OVG dem Kläger beschieden, dass eine Revision nicht zugelassen sei. Doch nach Auskunft von Ortsvorsteher Wolfgang Sträter (Groß Glienicke Forum) will der Eigentümer eine Revision nun per Nichtzulassungsklage vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erzwingen.

Anzeige

Der Bebauungsplan macht den Unterschied

Der Uferzugang auf dem frühere Kolonnenweg der DDR-Grenztruppen am Groß Glienicker See ist ähnlich umkämpft wie das Südufer des Griebnitzsees mit der Villenkolonie Neubabelsberg.

Doch im Gegensatz zu Babelsberg, wo die Stadt bereits mit zwei B-Plänen scheiterte, gibt es für Groß Glienicke einen Bebauungsplan, der schon vor der Eingemeindung nach Potsdam im Jahr 2003 Rechtskraft hatte.

Insgesamt sieht Sträter die Stadt in Groß Glienicke auf einem guten Weg. Zwar hatten auch hier Uferanrainer ab 2009 kurz nach ersten Sperren am Griebnitzsee Barrieren errichtet.

2013 war nur die Hälfte des Ufers gesichert

Doch über Ankäufe, Gerichtsentscheidungen und gütliche Einigungen sei mittlerweile „eine ganze Reihe von Wegabschnitten öffentlich gesichert worden“, sagt der Ortsvorsteher.

Im Jahr 2013 sei etwa die Hälfte der 2,7 Kilometer langen Uferpartie rechtlich gesichert gewesen: „Inzwischen ist dieser Anteil auf 80 Prozent gewachsen.“

Kritik übt der Sträter an der „schleppenden Bearbeitung“ von Enteignungsanträgen, mit denen die Stadt bei 19 Uferanrainern ein Wegerecht erzwingen will.

Noch neun Enteignungsverfahren offen

Das Innenministerium wies den Vorwurf auf MAZ-Nachfrage zurück. Enteignungsverfahren seien „sehr komplex und daher zeitaufwendig“, sagte Sprecher Marin Burmeister.

Lesen Sie auch:

Von 19 im Jahr 2018 offenen Verfahren sind nach Angaben des Ministeriumssprechers noch neun anhängig.

Allerdings haben laut Rathaussprecherin Christine Homann Eigentümer der Grundstücke, über die bereits entschieden wurde, „Widerspruch eingelegt“. Sträter dringt darauf, dass „juristischen Fortschritten auch Fortschritte beim Wegeausbau folgen“.

Zwei Millionen Euro für den Wegebau

Laut Homann ist die Stadt vorbereitet: Sobald nach rechtlicher Klärung „die Herstellung von zusammenhängenden Uferwegeabschnitten möglich“ sei, „kann und muss die Herstellung des öffentlichen Uferwegs umgehend fortgesetzt werden.“

Aktuell stünden dafür im Haushalt zwei Millionen Euro zur Verfügung.

Von Volker Oelschläger