Templiner Vorstadt

Ein geparkter VW-Bus (T6) mit offenstehenden Türen an der Nesselgrundbrücke in der Templiner Vorstadt weckte am Sonnabendmorgen die Aufmerksamkeit eines Zeugen. Dieser informierte die Polizei, die vor Ort feststellte, dass der Kleinbus ein paar Tage zuvor in der Michendorfer Chaussee entwendet wurde.

Täter schlachtete Innenraum des T 6 aus

Die schlechte Nachricht für den Besitzer: Im Fahrzeug wurde die Inneneinrichtung ausgebaut und gestohlen. Das Auto wurde zur Spurensuche sichergestellt.

Von maz-online