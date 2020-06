Kirchsteigfeld

Die Polizei meldet einen Fahndungserfolg aus dem Kirchsteigfeld. Ein Zeuge hatte mitgeteilt, dass in der Straße Am Hirtengraben ein Audi in einer Parkbucht steht, aufgebockt auf Steinen und ohne Räder.

Eine Überprüfung ergab, dass das Auto am 16. Dezember in Berlin gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Das Fahrzeug stand schon länger dort und wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Von MAZonline