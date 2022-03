Drewitz

Die Polizei hat zwei Personen festgenommen, die in einem gestohlen Mazda unterwegs waren. Bei einer Kontrolle am frühen Dienstagmorgen in Potsdam-Drewitz ergab ein Datenabgleich, dass das Auto nach einem Diebstahl in Berlin in Fahndung stand. Die Kennzeichen am Fahrzeug waren im Land Brandenburg gestohlen worden. Der Fahrer konnte auch keinen Führerschein vorweisen. Auto und Kennzeichen wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Von MAZonline