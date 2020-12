Waldstadt

Kurz nachdem einer Frau im Kreis Dahme-Spreewald ihr Handy gestohlen worden war, entdeckte sie es auf einer Verkaufsplattform im Internet. Sie gab vor, das Handy kaufen zu wollen und es kam am Donnerstag zu einem Treffen mit dem 25-jährigen Verkäufer in der Potsdamer Waldstadt. Sie kam in Begleitung der Polizei, die vor Ort zahlreiche Handys, auch das gestohlene der Frau, sowie weitere technische Geräte fand, für die der Verdächtige keinen Eigentumsnachweis hatte. Alle Gegenstände wurden sichergestellt, die Prüfungen zu ihrer Herkunft dauern an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Hehlerei.

Von MAZonline