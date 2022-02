Drewitz

Ein ganzes Huhn zerteilen? Das hat noch keiner der Fünftklässler vorher selbst gemacht. Spitzenkoch Franz Josef Steiner zeigt ihnen, wie man das Fleisch von der Keule trennt: Einfach am Knochen entlang schneiden und dann langsam wegschieben. „Das, was ihr jetzt macht, ist die schwierigste Arbeit. Danach wird es einfacher“, verspricht Steiner. Das Hühnerfleisch wird später zusammen mit glasiertem Wurzelgemüse und Kartoffelpüree auf den Tellern der Schüler landen.

Steiner, dessen Namen auf seiner weißen Kochjacke prangt, ist heute „Kochkomplize.“ Seine Aufgabe: Die acht Schüler der Grundschule „Am Priesterweg“ in das Geheimnis des gesunden Kochens einweihen. Die Aktion „Kochkomplizen“ wurde von dem Verein Kinderhilfe Potsdam ins Leben gerufen. Der Verein, der im Herbst 2020 gegründet wurde, will Kinder aus einkommensschwachen Familien mit verschiedenen Bildungsprojekten fördern. Die Idee hinter den „Kochkomplizen“: Bekannte Köche sollen in die Schule kommen und gemeinsam mit Kindern ein Gericht kochen. Am Ende soll aus den Rezepten ein Kochbuch entstehen.

Hund „Chefkoch“ ist der heimliche Star

Die Fünftklässler haben am Mittwochvormittag den Auftakt in der Küche des Begegnungszentrums Oskar in Drewitz gemacht. Am Nachmittag kam noch eine Gruppe Jugendlicher aus der benachbarten „Arche“, um mit Steiner zu kochen. Der Profikoch ist nicht allein da. Er hat den Chefkoch Dimi Franz aus seinem Restaurant Mutzenbacher mitgebracht und seinen Pudel „Chefkoch“. Der Hund mit dem außergewöhnlichen Namen, der seine Runden durch die Küche zieht, ist der heimliche Star des Tages. Alle Schüler wollen ihn streicheln.

„Wisst ihr, was das ist?“, fragt Franz Josef Steiner und hält ein helles Wurzelgemüse in die Luft. Die Kinder raten drauflos: „Süßkartoffel?“, „Süßkarotte?“. Steiner schüttelt den Kopf. Der elfjährige Jannik schnuppert an dem Gemüse: „Es riecht schon irgendwie süßlich.“ Der Koch löst schließlich auf: Es ist eine Wurzelpetersilie. Die wird später gemeinsam mit verschiedenen Karottenarten und Pastinaken glasiert. Dazu gibt es die Maispoularde mit Tomatensoße und Kartoffelpüree. Kartoffeln schälen ist für Jannik ein Kinderspiel, er hilft Zuhause oft beim Kochen. „Ich experimentiere auch gerne, zum Beispiel mit Nudeln und Eiern“, sagt er selbstbewusst.

Schüler essen Chips und Süßigkeiten in der Pause

Nicht alle Kinder kochen so viel zuhause, wie Jannik. „Wir beobachten, dass viele unserer Kinder gar keinen Zugang zu unverarbeiteten Lebensmitteln haben. Da wird in der Pause häufig zu Chips oder Süßigkeiten gegriffen und auch zuhause wird nur selten gemeinsam gekocht“, beobachtet Amrei Dettbarn, Schulleiterin der Grundschule „Am Priesterweg“. Viele Eltern hätten nur wenig Zeit und kauften deshalb häufig abgepacktes Essen. Dettbarn findet es wichtig, dass die Kinder deshalb in der Schule lernen, wie man einfache Gerichte kocht und auch wie unterschiedliche Gemüsesorten aussehen und schmecken. Die Grundschule hat einen eigenen Garten, in dem die Schüler eigenständig Gemüse und Kräuter anpflanzen und ernten.

Neben praktischen Handgriffen, erklärt Steiner den Schülern auch, woher die Lebensmittel kommen und woran man gute Qualität erkennt. Ihm ist es wichtig, dass die Kinder wissen, wo ihr Essen herkommt. „Natürlich kann nicht jeder im Bio-Supermarkt einkaufen. Aber beim Bauern um die Ecke gibt es oft Gemüse, das zu schief gewachsen ist für den Supermarkt. Das bekommt man oft zu guten Preisen“, sagt er.

Franz Josef Steiner betreibt ein Restaurant in Berlin

Franz Josef Steiner betreibt seit zehn Jahren das Restaurant Mutzenbacher in Berlin. Der gebürtige Österreicher ist über Umwege zum Kochen gekommen. 15 Jahre lang war er DJ auf Ibiza, bis er nach Berlin zog und das erste Mal in eine Profiküche blickte. „Da war es heiß, eng und laut. Ich hab sofort gewusst: Das ist genau mein Ding“, sagt er heute.

Jetzt will er sein Wissen weitergeben – vor allem an Kinder und Jugendliche. „Wenn ich mit dem Kurs heute ein paar Kinder dazu motivieren kann, das Gericht zuhause mit ihren Eltern nachzukochen, dann bin ich schon zufrieden“, so der Koch.

Von Lena Köpsell