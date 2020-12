Innenstadt

Im ersten Stock des früheren Stasi-Plattenbaus an der Jägerallee, in dem heute ein Teil der Potsdamer Stadtverwaltung sitzt, riecht es nach Kartoffelbrei. Oliver Behrendts geht durch den schmucklosen Flur. „Wir haben hier keine Kantine“, sagt der Hauptfeldwebel entschuldigend. Manche der 22 Soldaten vor Ort überbrücken die Mittagspause mit Püree aus der Tüte.

Der Alltag ist ein anderer als in der Kaserne

Eigentlich sind sie aus der Kaserne nicht nur Verpflegung, sondern auch einen anderen Alltag gewöhnt. „Man hat das Antreten am Morgen, dann gibt es die Tagesbefehle, jeder geht an seinen regulären Arbeitsplatz, arbeitet seine Aufträge ab und nach dem Abschlussantreten ist der Tag vorbei. Hier ist das ein bisschen anders, hier arbeiten wir solange, wie das Gesundheitsamt uns braucht“, sagt Behrendts. Er leitet die Bundeswehrsoldaten, die seit sieben Wochen erneut im Gesundheitsamt aushelfen, um der Coronapandemie Herr zu werden, schreibt Dienstpläne und sorgt dafür, dass jeder seiner 22 Mann die aktuellen Verordnungen genau kennt. Für die meisten sind die Herausforderungen in der Behörde nicht neu, zwei Drittel haben bereits im Frühjahr in Potsdam geholfen.

Anzeige

So auch Paul Meinel. Der 28-Jährige trägt den Dienstrang eines Obermaats, das Marine-Äquivalent zu einem Stabsunteroffizier beim Heer oder bei der Luftwaffe, und lebt in Oranienburg. Er kam vor zehn Jahren als freiwillig Wehrdienstleistender zum Bund – und blieb. „Natürlich ist die Arbeit hier anders als in der Kaserne“, sagt er. Meinel ist ausgebildeter Materialbeschaffer, ein Logistik-Experte. „Ich arbeite hier weitgehend selbstständig, entwickle meine Abläufe. Jeder weiß ja, was er zu tun hat.“

Hotline und aktives Anrufen

Und das ist eine Menge. Paul Meinel betreut die allgemeine Corona-Hotline der Stadt Potsdam. „Wir nehmen jeden Anruf entgegen, der eingeht. Da kommt alles an, allgemeine Fragen, Sorgen rund um Corona und zu den aktuellen Verordnungen, wir nehmen aber auch die Daten der Kontaktpersonen auf, die sich hier melden, und geben das entsprechend weiter.“ Andere telefonieren aktiv die Kontaktpersonen ab, fragen nach, ob es jemandem schlechter geht, ob ein Abstrich gemacht werden muss und kümmern sich um deren Sorgen – bis zu einem gewissen Punkt.

Der erste Kontakt zum Gesundheitsamt erfolgt über dessen Ermittler-Team, anschließend übernehmen die Bearbeiter, also auch die Soldaten. „Wir rufen dann am ersten Tag, nachdem die Quarantäne ausgesprochen wurde, an und fragen als erstes, wie es demjenigen geht und ob er Fragen hat“, sagt Oliver Behrendts. Gerade in der ersten Woche gehe es da um ganz praktische Fragen: Kann ich einkaufen, Sport machen, mit dem Hund gehen? Eine konkrete Handhabe können aber auch die Kameraden nicht liefern. „Wir geben die Informationen des Gesundheitsamtes weiter. Wer in Quarantäne ist, bleibt zu Hause und kann nicht mit dem Hund gehen.“

Es menschelt – „das muss es“

Menschelt es da auch mal? „Das muss es, Empathie ist da ganz wichtig. Ich verstehe ja, wenn der Bürger am anderen Ende der Leitung verzweifelt ist, aber es muss auch klar sein, dass ich das Problem nicht lösen kann.“ Auf lange Debatten lassen sich die Soldaten dabei nicht ein, allein schon, weil die Zeit fehlt: Bis zu 90 Menschen müssen am Tag abtelefoniert werden, der Hauptfeldwebel sagt, man rufe so oft an, bis jeder erreicht wurde. Das könnte auch bis in die Nacht dauern. „Das war aber noch nie nötig“, betont er.

Lesen Sie auch

Die Verantwortung liegt am Ende jedenfalls beim Gesundheitsamt. Dessen Chefin Kristina Böhm war selbst zwei Jahrzehnte lang Soldatin, Hauptfeldwebel Behrendts kennt die heutige Amtsärztin noch in Tarnfleck. „Immer gerade, immer fair, eine Ärztin, zu der man ein Vertrauensverhältnis aufbaut“, sagt er. Nun treten er und seine Kollegen ihr als Dienstleister gegenüber: Die Krisenstäbe, also die unteren Katastrophenschutzbehörden, stellen einen Hilfeleistungsantrag und definieren, welche konkreten Leistungen von wie vielen Soldaten sie brauchen. Eine Art Katalog, was die Bundeswehr alles kann, gibt es nicht, stattdessen wird je nach aktueller Situation geholfen – beim Hochwasser gilt es, Sandsäcke zu befüllen, beim Ausbruch der Schweinepest werden verendete Wildschweine im Wald gesucht, bei der Eindämmung der Corona-Pandemie die Kontaktpersonen abtelefoniert.

Wie lange der Einsatz im Amt noch dauert, wissen die Soldaten nicht. „Selbst wenn die Infektionszahlen sofort sinken würden, sinkt ja die Arbeitslast nicht gleich. Die Quarantäne dauert trotzdem zwei Wochen und muss betreut werden“, sagt Behrendts. Er hat Spaß an der Arbeit, das Organisieren liegt dem 38-Jährigen, außerdem ist ihm wichtig, als „Bürger in Uniform“ seinen Dienst zu leisten. Die wird übrigens auch am Telefon getragen. „Ich möchte schon zeigen, dass die Bundeswehr hier ist“, sagt er. Allerdings spiele das bei den Problemen, die man nach einem Dienst in der Hotline auch schon einmal mit nach Hause nehme, am Ende des Tages keine Rolle, sagt er. „Den Sorgen ist egal, ob jemand Uniform trägt.“

Von Saskia Kirf