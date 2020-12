Gesundheitsamt Potsdam bekommt verdächtige Masken

Nauener Vorstadt

Eine Lieferung ungekennzeichneter FFP2-Masken an das städtische Gesundheitsamt hat am Dienstag in Potsdam für Unruhe gesorgt. Das Bürgerbegehren Gesunde Zukunft Potsdam, das ansonsten für eine bessere Bezahlung der Belegschaft am kommunalen Ernst-von-Bergmann-Klinikum kämpft, twitterte ein Foto mit einer weißen und einer grauen Maske, die sich deutlich unterscheiden.

Eine weiße Maske aus den Beständen des Gesundheiutsamtes Potsdam: Sie trägt die nötigen Kennungen, in dem Falle eine chinesische: KN95 Quelle: Gesundheitsamt

Die weiße Maske trägt das CE-Prüfzeichen, die Europäische Norm EN149 und mit der 2002 vermutlich die vierstellige Kennziffer der Zertifizierungsstelle, aber keine Herstellerbezeichnung. Die ans Gesundheitsamt gelieferte graue Maske dagegen trägt keine sichtbare Kennzeichnung.

Wie das Presseamt der Stadt auf MAZ-Anfrage versichert, sind die nötigen FFP2-Kennzeichnungen aber auf den Verpackungen zu lesen und die Masken deshalb als pandemiegerecht einzustufen. Das Amt weist darauf hin, dass die Zertifizerungscodes von Herstellerland zu Herstellerland unterschiedlich sein können. Auf einigen Typen steht FFP2 ( Deutschland und andere), auf anderen N95 (aus den USA) oder KN95 (aus China). Sie sind aber als vergleichbar anerkannt.

Der Beipackzettel der ansonsten ungekennzeichneten grauen Masken aus China. Quelle: Gesundheitsamt

Sogar Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte davon gesprochen, dass FFP2-Masken oder vergleichbare Atemschutzmasken kostenlos an Über-60-Jährige und Risikopatienten abgegeben werden. Die 95 sagt, dass 94 bis 95 aller luftgetragenen Partikel absorbieren.

Von Rainer Schüler