Nach dem Wochenauftakt mit acht registrierten Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt für Dienstag drei weitere Corona- Meldungen erfasst. Diese verhältnismäßig niedrigen Zahlen geben laut Stadtsprecher Jan Brunzlow allerdings noch keinen Anlass, auf eine Entspannung der Infektionslage in Potsdam zu hoffen. Erfahrungsgemäß seien die Meldungen am Montag und Dienstag durch das vorhergehende Wochenende geringer als an den übrigen Tagen der Woche. Das ist auch am 7-Tage-Inzidenz-Wert abzulesen: Mit 102,6 liegt dieser noch immer im dreistelligen Bereich – Potsdam bleibt also Risikogebiet.

42 stationäre Covid-Fälle

788 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich laut Stadt derzeit in häuslicher Quarantäne. Im kommunalen Klinikum „ Ernst von Bergmann“ werden 29 Corona-Patienten auf der Normal- und sieben auf der Intensivstation behandelt – von diesen Patienten werden sechs invasiv beatmet. Das katholische St. Josefs-Krankenhaus betreut laut Stadt derzeit sechs Corona-Patienten auf der Normalstation.

Nach der unglücklichen Kommunikation seitens des Rathauses in den vergangenen Tagen mit zum Teil falschen oder unvollständigen Updates für die Bevölkerung betont die Landeshauptstadt, die Corona-Lage im Griff zu haben. Anders als bei den Nachbarn in Berlin oder Potsdam-Mittelmark, wo die Personalkapazitäten in den Gesundheitsämtern erschöpft sind und die Kontaktnachverfolgung zur Disposition steht, sei man in Potsdam „noch in der Lage“, Infektionsketten nachzuvollziehen sowie sämtliche isolierte Kontaktpersonen täglich anzurufen, um sich auf Basis nach deren Befinden zu erkundigen. „Ohne die Unterstützung der Bundeswehr wäre dies aber nicht möglich“, sagt Jan Brunzlow. „Das Arbeitspensum ist erheblich, die nervliche Belastung ist bei allen groß.“ Im Corona-Management sind derzeit 29 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sowie 35 Soldaten eingesetzt.

Warten auf Verstärkung

Die von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) vergangene Woche angekündigte Verstärkung durch bis zu 50 Angestellte aus der Verwaltung braucht derweil noch Zeit: Die ersten Kräfte werden laut Brunzlow gerade eingearbeitet, zudem müssten noch Büros für sie eingerichtet werden.

Eine Meldung der Potsdamer Neuesten Nachrichten, derzufolge die Landeshauptstadt als eine der bundesweit letzten Kommunen nicht im Deutschen Elektronischen Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz ( Demis) vertreten ist, bestätigte Brunzlow. Der Beitritt sei vorgesehen, aber noch nicht terminiert. „Es handelt sich bei Demis um ein reines Statistik-Tool, mit dem die Meldung ans Robert-Koch-Institut vereinfacht wird“, so Brunlow. „Es hilft uns nicht beim Infektionsschutz vor Ort, nicht bei der Nachverfolgung oder Rekonstruktion von Infektionsketten.“ Dafür wolle man eine vom Land Brandenburg angekündigte und aufs Coronavirus zugeschnittene Software nutzen, sobald diese bereitstehe.

