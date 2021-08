Fahrland

Die „Katja“ schwimmt wieder. Das Unternehmen Nautik aus Sasbach in Baden-Württemberg konnte das am 15. Juli beim Beladen mit Schlamm durchgeknickte und großenteils versunkene Schiff am Donnerstag heben.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach einer Erhöhung der unter Wasser liegenden Bordwände gelang es, das Wasser aus dem Frachtraum zu pumpen. Zuvor hatte man schon den Schlamm aus dem Schiff geholt, der aus dem Sacrow-Paretzer Kanal stammt, der immer wieder tief genug gehalten werden muss für die Frachtschifffahrt.

Wasser wird aus der „Katja“ gepumpt. Die dreizackähnliche rote Stelle an der Bordwand dürfte die Knickstelle sein. Hinter dem Nautik-Mitarbeiter ist die Faltung der Frachtraumwand zu sehen, die beim Knicken wegen Überlastung am Schlammeinlauf entstand. Im Wasser hängt noch die Ölsperre der Potsdamer Feuerwehr.. Quelle: Rainer Schüler

Wann das Schiff zu welcher Werft geschleppt werden oder ob es gar alleine fahren kann, war am Donnerstag noch unklar. Nach Angaben von Bergungsunternehmer Karlheiz Vitt werden vermutlich Stahlträger von innen vor die Knickstelle geschweißt, um sie für die Fahrt stabil zu halten.

Von Rainer Schüler