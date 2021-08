Fahrland

Das am 15. Juni im Sacrow-Paretzer Kanal gesunkene Binnenfrachtschiff „Katja“ soll am Freitag wieder schwimmfähig sein. Am Dienstagmittag begann die württembergische Bergungsfirma Keppler + Vitt mit den Arbeiten zur Sicherung des knapp 85 Meter langen Schiffes, das beim Beladen mit Schlamm aus dem Kanal in der Mitte eingeknickt und mit der Knickstelle auf den Grund des Kanals gesunken war.

Einem Experten zufolge ist der Schiffsrumpf nicht gebrochen, sondern an seiner schwächsten Stelle nur gefaltet und gestaucht worden. Der Schlamm wurde inzwischen aus dem Schiff geholt, doch das Wasser kann nicht abgepumpt werden, solange der Rumpf in der Mitte überflutet ist.

Man wird mit Holzplatten die Bordwand erhöhen, so dass die Oberkante des Frachtraums in ganzer Länge wieder über Wasser ist und kein Wasser mehr einfließt. Die Platten wurden am Dienstag bereits angeliefert und Hochleistungspumpen in Stellung gebracht. Sobald die Bordwand präpariert ist, pumpt man das Wasser aus dem Rumpf, der dann wieder voll aufschwimmen soll. Dann sieht man, ob es doch noch Risse oder Löcher gibt, die man vor dem Schleppen schließen muss.

Schaden ist geringer als erwartet

Die Schadensumme dürfte deutlich niedriger liegen als befürchtet. Hatte die Polizei kurz nach der Havarie noch mehrere hunderttausend Euro geschätzt, ist nun von rund 150.000 Euro die Rede, inklusive der Bergungskosten. Auch zur Ursache des Unglücks gibt es faktenbasierte Vermutungen. Zum einen ist das Schiff offenbar nicht unter der Beladungsstelle hin und her manövriert worden, um eine gleichmäßige Verteilung der Last zu erreichen. Zum anderen hat man an dem 1964 gebauten Schiff eine gefährliche bauliche Veränderung vorgenommen: In einen Umlauf um den Frachtraum baute man eine so genannte Mann-Luke ein zur Inspektion des geschlossenen Laderaums. Diese Luke unterbrach die Stabilität des Umlaufs und wurde geknickt. Taucher fanden diese Luke.

Von Rainer Schüler