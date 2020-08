Werder

Wüst sieht es aus im Hausboot. Sand und Dreck in allen Ecken, das Holz der Einbauschränke ist aufgequollen, Hausrat liegt herum. Es lag auch eine Woche lang unter Wasser im Schwielowsee. Nun ist das havarierte Solarboot wieder auf dem Trockenen – und die Untersuchung des Unglücks geht weiter.

Bergung: DLRG holt gesunkenes Hausboot aus dem Schwielowsee

Am frühen Abend des 8. August kam das SOS aus der Bucht zwischen Ferch und Caputh. Ein Hausboot mit acht Personen an Bord sei gesunken, hieß es. Wasserrettung, Wasserschutzpolizei und Feuerwehr eilten zur Unfallstelle. Schnell war klar: verletzt oder gar ertrunken war glücklicherweise niemand. Doch schnell stand die Frage im Raum: Wie konnte das geschehen?

Am 8. August 2020 sank das Hausboot auf dem Schwielowsee. Quelle: Gerit Kettner

Die Polizei ermittelte in alle Richtungen. Ein Augenzeuge meldete sich bei der MAZ und berichtete von einer wilden Feier auf dem Boot – mit zeitweise deutlich mehr Personen als den erlaubten acht. Motorboote und ein Jetski sollen beteiligt gewesen sein. War also Überladung die Ursache dafür, dass das Hausboot volllief und sank?

Das könnte die Spurensuche der Polizei nun klären, die am Samstag begonnen hat. Zuvor war das Boot in einer aufwendigen Aktion von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) aus Potsdam mit Unterstützung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Brandenburg, dessen Außenstelle Potsdam die Technik mit Schubboot und Deckprahm bereit gestellt hatte, gehoben worden. Mit Luftkissen brachten die Rettungsschwimmer und Einsatztaucher das Gefährt zurück an die Oberfläche. Das war gegen 21 Uhr am Freitag. Danach dauerte es noch, bevor das Wasser soweit abgepumpt war, dass das Hausboot einigermaßen allein schwimmen konnte.

Die DLRG hob das Hausboot aus dem Schwielowsee. Quelle: Gerit Kettner

Die DLRG schleppte das havarierte Partyboot über die stockdunkle Havel zurück in den Heimathafen in Töplitz. Bis es dort ankam und gesichert war, wurde es weit nach Mitternacht. Erst um 2.45 Uhr war der Auftrag für die Wasserretter erledigt, berichtet Einsatzleiter Jens Serbser.

Der Transport in der Nacht. Quelle: Gerit Kettner

Noch mal mehr als eine Stunde später waren die ehrenamtlichen Helfer selbst zurück an ihren Wasserrettungsstationen in Töplitz und Potsdam-Luftschiffhafen, hatten die Rettungsboote leer geräumt und kamen zu ihrem späten Feierabend. Vor ihnen lag immerhin noch ein komplettes Wachwochenende auf der Havel.

Die Polizei untersucht das gehobene Hausboot an Land. Quelle: Gerit Kettner

Am Samstag wurde das Hausboot dann gekrant, also aus dem Wasser gehoben. Die letzten Luftkissen wurden abmontiert. Dann zog der Kran das Gefährt in die Höhe. Auf dem Hafengelände stand schon ein Tieflader bereit.

Ermittler der Wasserschutzpolizei nahmen das Boot auf dem Trockenen sofort unter die Lupe. Nach der Ursache für das Sinken wird weiterhin gesucht.

Von Alexander Engels