Die Landeshauptstadt bekommt ein weiteres Geisterrad: Es soll an am 31. März tödlich verunglückten Radfahrer am Nuthedamm erinnern. Ihm zum Gedenken veranstaltet der ADFC am Samstag eine Mahnwache und stellt das weiße Fahrrad auf.

Jedes Geisterrad erinnert an einen Toten

„Bei der Mahnwache geht es um das Gedenken an die verstorbenen Person, auch für ihre Angehörigen“, sagt Phillip Erik Otto, Ortsgruppensprecher des Fahrradclubs in Potsdam. Aufgrund der aktuellen Lage gebe es keine große Demonstration, was sonst eine Möglichkeit gewesen wäre. Das Geisterrad werde mit einem Lastenrad antransportiert, so Otto. Kommt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben, stellt der ADFC regelmäßig ein Geisterrad auf. In Potsdam gebe es mittlerweile mindestens vier dieser Räder, sagt Otto.

Der tödliche Unfall hatte sich am 31. März gegen 11 Uhr ereignet. Der 51-jährige Fahrradfahrer geriet in einer Einfahrt ins Industriegebiet zwischen Drewitz und Rehbrücke unter einen Lkw. Der genaue Unfallhergang ist bisher noch nicht geklärt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer des Lkw vom Nuthedamm nach rechts auf ein Firmengelände abbiegen. Dabei übersah er offenbar den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer und kollidierte mit ihm. Der Radfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Bei seiner Kundgebung zur Mahnwache will der ADFC seine Forderung erneuern, dass Lkw mit Abbiege-Technik ausgestattet werden und die Radinfrastruktur sicherer wird, um tödliche Kollisionen zu vermeiden. Radfahrende sollten besser geschützt werden. Im vergangenen Jahr gab es ebenfalls zwei tödliche Unfälle in Potsdam. Zu einem Fall in Babelsberg ist inzwischen der Prozess anberaumt.

Jugendlicher auf Fahrradcross-Parcours schwer verletzt

Ein weiterer schwerer Fahrradunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Bornim. Ein Teenager stürzte auf einer Fahrradcross-Strecke in einem Waldstück, teilt die Polizei mit. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Junge auf einem hügeligen Gelände und führte einen Sprung aus. Nach gut verlaufener Landung hätte er wohl jedoch die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und stürzte mit hoher Geschwindigkeit. Trotz Schutzkleidung blieb er bewusstlos am Boden liegen. Anwesende Jugendliche kümmerten sich um ihn und alarmierten den Rettungsdienst. Der Rettungshubschrauber landete auf einem Parkplatz eines Discountmarktes.

