Mordprozess in Potsdam - Vier Tote am Oberlinhaus in Potsdam: Die Frau an ihrem Bett

Ines R. (52) hat zwar kein Geständnis abgelegt, dennoch ist schon jetzt unstrittig, dass die Pflegerin im Oberlinhaus vier Menschen mit Behinderungen getötet hat. Was hat sie zu der Bluttat veranlasst? – Am ersten Verhandlungstag gab die Angeklagte Einblicke in ihr von Krankheit und Ängsten zerrüttetes Leben.