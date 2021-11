Potsdam

Sie hatten sich schnell ineinander verknallt. Im Jugendklub war Disko. 35 Jahre ist das her. „Wir hatten eine Menge Spaß“, erzählt Thimo R. (57), „wir haben getanzt, getrunken – sie war an dem Tag fröhlich.“ Dass das Mädchen, mit dem er feiert, gerade erst versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, ahnt Thimo R. an jenem Abend, den man heute schicksalhaft nennen könnte, nicht. Doch Ines vertraut sich ihm eine Woche später an: „Sie musste in die geschlossene Psychiatrie der Charité. Ich habe sie hingefahren und mehrmals dort besucht.“

„Sie war körperlich und psychisch in einem desolaten Zustand“

Über die Jahre hinweg habe er gelernt, die Stimmungsschwankungen der Frau, mit der er durch ungezählte Krisen gegangen ist, einzuschätzen. Deshalb habe er im April auch darauf gedrungen, sie möge sich für eine Weile krankschreiben, besser noch einweisen lassen. „Die letzten zwei, drei Wochen habe ich gemerkt, dass sie körperlich und psychisch in einem desolaten Zustand war. Ich habe mit ihr viel darüber geredet. Wir wollten am 29. April die Ärztin konsultieren.“ Dazu kam es nicht mehr.

Ines R. – 52 Jahre alt, Mutter zweier Söhne – ist wegen Mordes vor dem Landgericht angeklagt; ihre Schuldfähigkeit steht in Frage. Die Pflegerin soll am 28. April im Thusnelda-von-Saldern-Haus des Oberlinhaus fünf Menschen mit Behinderungen mit einem Messer attackiert haben – vier ihrer Opfer im Alter von 31 bis 56 Jahren starben.

Die Bluttat löste weit über die Grenzen der Landeshauptstadt Trauer und Entsetzen aus. Quelle: Soeren Stache

Thimo R. sagt, er wisse heute nicht mal mehr, dass er am 28. April arbeiten war. Er erinnere sich aber daran, dass er sich gewundert habe, als seine Frau zwei Stunden früher als üblich von der Spätschicht kam. „Sie war komplett fertig, völlig apathisch, durch den Wind“, berichtet der Hausmeister. „Sie hat immerzu von der Arbeit gemurmelt: dass etwas Schlimmes passiert ist, dass sie jemandem etwas angetan hat.“

„Guckt bei Ines’ Leuten nach!“

Vielleicht ein Streit unter Kollegen? Um 20.43 Uhr ruft Thimo R. im Von-Saldern-Haus an. Das Gespräch dauert dreieinhalb Minuten. „Ich habe gefragt: Was ist los bei euch? Ist was vorgefallen?“ Die Kollegin habe geantwortet, es sei alles in bester Ordnung. Um 20.48 Uhr meldet sich R. ein zweites Mal: „Leute, irgendwas muss gewesen sein. Guckt bei Ines’ Leuten nach! – Dann hab ich sie stöhnen gehört: lauter Blut, die Person wäre tot.“

Dieser Anruf dauert eine Minute und 19 Sekunden. Um 20.50 Uhr wählt Thimo R. den Notruf. Das Gespräch ist dokumentiert – was R. der Leitstelle sagt, könnte mit darüber entscheiden, wie das Gericht die Schuldfähigkeit der Angeklagten beurteilt: „Meine Frau kam gerade völlig durch den Wind, völlig psychotisch von der Arbeit und hat mir erzählt, sie hat auf der Arbeit ein paar Leuten die Kehle durchgeschnitten.“ – Woher hat R. diese konkrete Information? Sind das die Worte der Angeklagten? War sie so reflektiert? Oder war sie, wie ihr Mann meint, „vollkommen woanders“? Thimo R. sagt, er glaube, die Kollegin habe als erste von den durchschnittenen Kehlen geredet.

Mitarbeitende berichten von Personalmangel und Pflegenotstand.

Die Mitarbeiterin wird zu einem späteren Zeitpunkt im Prozess aussagen. Acht Kolleginnen und Kollegen waren bereits als Zeugen geladen, machten dem Oberlinhaus teils schwere Vorwürfe. Sie berichteten von anhaltendem Personalmangel und Pflegenotstand. Besondere Kritik erfuhr die Hausleitung: Diese habe Überlastungsanzeigen ignoriert und Hilferufe der Belegschaft mit dem Verweis, Leasingkräfte seien zu teuer, quittiert. Wie sich zudem herausstellte, wussten viele im Team von den psychischen Problemen der Angeklagten, womöglich auch die Hausleitung. Davon geht auch der Ehemann aus: „Wenn das ein Chef nicht mitkriegt, hat er seinen Beruf verfehlt.“ Allerdings habe seine Frau die Erkrankung „teilweise ganz gut verbergen“ können.

Die Verhandlung findet vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Potsdam statt. Quelle: Julius Frick

Eine „funktionale Fassade“ beschreibt auch die Psychiaterin, die die Angeklagte seit 2016 medikamentös behandelt hat. Sie stellte bei Ines R. eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und eine chronische Depression mit schweren Episoden fest. „Ich habe unsere Arbeit immer als Ringen ums Überleben verstanden“, sagt die Ärztin. Belastungen – vor allem im Beruf – konnten plötzliche Einbrüche bewirken.

Auf eigenen Wunsch aus der Psychiatrie entlassen

Nur zwei Wochen vor der Tat habe sie mit Ines R. über die Situation auf der Arbeit gesprochen. Den Rat, sich eine Zeit lang herauszunehmen, schlug die Angeklagte auch hier aus. „Ich habe viele Pflegekräfte in Behandlung – es ist bei allen gleich“, sagt die Ärztin: „Sie sagen, ich würde ja gerne, aber das kann ich meinen Kollegen nicht antun, dann bricht alles zusammen.“ Zuletzt war Ines R. im Herbst 2020 in der Psychiatrie. Sie sprach von einer veränderten Wahrnehmung: dass alles voller Farben sei, die Wände auf sie zukämen, dass sie das Gefühl habe, sich aufzulösen, dass sie Stimmen höre. Sie wurde nach elf Tagen auf eigenen Wunsch entlassen.

Die Tat kann sich die Psychiaterin nicht erklären. „Ich habe es fachlich hin und her gewälzt. Ich bringe das nicht zusammen mit dem, wie ich sie erlebt habe. Ich kann mir nicht erklären, was bei ihr so eine archaische Wut, die sich jeglicher Kontrolle entzieht, ausgelöst hat.“ Gewaltfantasien hätten nie eine Rolle gespielt. Ines R. habe dafür einen Hang zur Selbstquälung: „Ich habe sie nie heiter und unbelastet erlebt.“

„Ich halte weiter zu meiner Frau, ich liebe meine Frau“

„Sie ist mit ihrem ganzen Leben nicht zurechtgekommen“, sagt Thimo R. Dass es aber auch glückliche Stunden gab, daran will er glauben. Die Geburt der Kinder habe sie glücklich gemacht. Und die Arbeit: „Pflege ist ihre Welt, ich habe sie dafür bewundert.“ Als Ehemann der Angeklagten hätte R. nicht aussagen müssen. Der Auftritt vor Gericht fällt ihm schwer. Ihm versagt die Stimme. Oft schaut er zu seiner Frau hinüber, die zwei zwinkern sich zu, mal mit einem Lächeln, mal mit Tränen in den Augen. „Ich halte weiter zu meiner Frau“, sagt R. „ich liebe meine Frau. Die Tat – das war nicht sie, nicht die Ines, die ich kenne.“ – Fortsetzung am 23. November.

Von Nadine Fabian