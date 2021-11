Potsdam

Der vierte Verhandlungstag im Mordprozess gegen die Pflegerin Ines R. (52) beginnt mit der Aussage der Psychiaterin, die die Angeklagte seit Januar 2016 begleitet hat. Die Ärztin hatte Ines R. wegen einer chronischen Depression mit schweren Episoden behandelt. „Ich habe unsere Arbeit immer als Ringen ums Überleben verstanden“, sagt die Ärztin. Belastungen des Alltags - vor allem auch die Belastung durch den Beruf oder die Erkrankung des jüngeren Sohnes - konnten plötzliche Stimmungseinbrüche bewirken.

Noch in April habe sie mit Ines R. über die Situation auf der Arbeit gesprochen. “Sie erzählte von der personellen Unterbesetzung“, so die Ärztin. Ihr Anraten, sich für einige Zeit herauszunehmen und sich für ein, zwei Wochen krankschreiben zu lassen, schlug die Angeklagte aus. “Ich habe viele Pflegekräfte in Behandlung - es ist bei allen gleich“, sagt die Psychiaterin: “Sie sagen, ich würde ja gerne, aber das kann ich meinen Kollegen nicht antun, dann bricht alles zusammen.“

Arbeitskollegen erheben schwere Vorwürfe gegenüber dem Oberlinhaus

Am zweiten und dritten Verhandlungstag hatten ehemalige Kolleginnen und Kollegen der Angeklagten als Zeugen ausgesagt und dem Oberlinhaus teils schwere Vorwürfe gemacht. Sie berichteten von anhaltendem Personalmangel im Thusnelda-von-Saldern-Haus und speziell in dessen Wohnpflege-Bereich, wo besonders pflegebedürftige Menschen mit schwersten Behinderungen leben und wo sich am Abend des 28. April die Bluttat ereignet hatte. Die Arbeitsbedingungen dort seien vor der Tat einer „Katastrophe“ gleichgekommen. Besondere Kritik übten die Mitarbeitenden nahezu ausnahmslos an der Hausleitung: Diese habe Überlastungsanzeigen ignoriert und Hilferufe aus der Belegschaft mit dem Verweis, Leasingkräfte seien zu teuer, da müsse man jetzt durch, es werde auch wieder besser, quittiert. Ein ehemaliger Pfleger sprach von „struktureller Gewalt“, die die Hausleitung auf das Personal ausübe.

Mehreren Aussagen zufolge hatte die Angeklagte selbst zwar keine Überlastungsanzeige gestellt – offenbar weil sie deren Nutzen anzweifelte und sogar befürchtete, von der Hausleitung angezählt zu werden – , sie habe aber dennoch deutlich zu erkennen gegeben, dass sie überlastet sei: Ines R. hat demnach einzelnen Kollegen erzählt, dass sie nicht mehr könne. Zuletzt habe sie das in einer Teamsitzung rund zwei Wochen vor der Bluttat unter Tränen öffentlich gemacht.

Viele Kollegen wussten, dass die Angeklagte psychische Probleme hat

Wie sich anhand der Zeugenaussagen zudem herausstellte, wussten viele im Team von den psychischen Problemen der Angeklagten – auch, dass sie deshalb im Jahr 2018 in einer Klinik war und „um durchzuhalten“ Medikamente nahm. „Das ist ein kleines Haus, man spricht miteinander“, sagte eine ehemalige Pflegedienstleiterin. Sie widersprach der Hausleiterin, die am zweiten Verhandlungstag betont hatte, sie habe von den psychischen Problemen der Angeklagten nichts gewusst.

Ines R. – 52 Jahre alt, Mutter zweier Söhne – ist wegen Mordes angeklagt, allerdings steht ihre Schuldfähigkeit in Frage. Der Prozess findet vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts unter Vorsitz von Richter Theodor Horstkötter statt. Angehörige eines der Opfer treten als Nebenkläger auf. Ines R. soll am Abend des 28. April fünf ihr anvertraute Menschen mit Behinderungen mit einem Messer angegriffen haben – vier ihrer Opfer im Alter von 31 bis 56 Jahren verbluteten, eine Frau konnte durch eine Notoperation gerettet werden.

